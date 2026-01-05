80% काम पूरा! नए सत्र से रामपुर की 100 छात्राओं को मिलेगा नया आशियाना, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

जागरण संवाददाता, रामपुर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई कर लेती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है। गांवों के समीप बालिकाओं की शिक्षा के लिए इंटर कालेज कम ही होते हैं।

आर्थिक कारणों की वजह से स्वजन उन्हें दूर पढ़ाने से बचते हैं। इन छात्राओं की आगे की पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये से 100 बेड छात्रावास बन रहा है। नए शिक्षा सत्र तक यह तैयार हो जाएगा। यहां रहकर छात्राओं को कक्षा नौ से 12 तक की पढ़ाई करनी आसान होगी।

रामपुर नगर समेत जनपद के सभी छह विकास खंड क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में बालिकाओं की कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई हो पाती है। इनमें अधिकांश छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की हैं। इन छात्राओं को आगे कक्षा नौ से 12 तक की पढ़ाई के लिए अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

लेकिन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का उच्चीकरण कर उनमें पढ़ाई करने वाली बालिकाओं के सौ बेड का छात्रावास स्वीकृत किया गया था। अब इसका निर्माण नगर में गांधी समाधि रोड पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे चल रहा है। बालिकाओं के लिए सौ बेड के इस छात्रावास का निर्माण कार्य करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये के बजट से किया जा रहा है।

निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष 20 प्रतिशत कार्य मई 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसका कार्य पूरा होने पर अगले सत्र से यहां 100 छात्राओं को रहने की आवासीय सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद छात्राएं समीप के राजकीय इंटर कालेज में प्रवेश प्राप्त कर कक्षा नौ से 12 तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।