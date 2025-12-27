सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब परिणाम भी दिखेगा! रामपुर में शुरू हुई निपुण भारत की हाई-टेक निगरानी

संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। निपुण भारत मिशन को गति देने के लिए अब जनपद में जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) बनेगी। यह यूनिट निपुण भारत मिशन के तहत चल रही गतिविधियों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, डाटा आधारित समीक्षा सहित अन्य काम बीएसए की अध्यक्षता में करेगी।

बालवाटिका से कक्षा दो तक के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों को निपुण घोषित किया जा रहा है। वर्तमान में निपुण आकलन करने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत अब जिले में जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) का गठन होगा।

इस यूनिट में जिला समन्वयक और जिले के सभी एसआरजी सदस्य के तौर पर रहेंगे। डीपीएमयू की माह के पहले सप्ताह में बैठक होगी और इसके बाद डाटा के आधार पर समीक्षा की जाएगी। वहीं, हर सप्ताह एजेंडे के साथ बीएसए व बीईओ बैठक करेंगे। बैठक में निकली समस्याओं का निस्तारण कराने का काम यूनिट करेगी।

विद्यालयों में प्रिंट सामग्री, किट, तालिक, टीएलएम, लाइब्रेरी किताबों की उपलब्धता को भी यह यूनिट देखेगी। इसके साथ कक्षा-शिक्षण में इसका प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित कराएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम, मासिक शिक्षक संकुल बैठक, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने, वित्तीय प्रबंधन, शोध-सर्वे व मूल्यांकन का काम इस यूनिट के द्वारा किया जाएगा।