लखनऊ एटीएस ने बिलासपुर के कासिम को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कासिम गांव का ही रहने वाला है और कुछ समय पहले दिल्ली में काम करने गया था। ग्रामीणों के अनुसार उसका स्वभाव अच्छा था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। परिवार में हड़कंप है।

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। चार माह पहले पाकिस्तानी जासूसी के शक में टांडा के युवक की गिरफ्तारी के बाद अब जिले पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दाग लगा है। लखनऊ एटीएस ने बिलासपुर तहसील के आतंकी कासिम को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी से क्षेत्र के लोग हैरत में हैं।

खजुरिया क्षेत्र के गांव सराय कदीम गांव का कासिम अली (23) पुत्र बब्बू शाह चार बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पिता की खेती किसानी से होने वाली आय से ही परिवार चलाते हैं। कासिम ने गांव के एक विद्यालय से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। डेढ़ वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। एक सप्ताह पूर्व इसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। शनिवार को ही उसकी पत्नी की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वह घर लौटा था।

बताते हैं कि वह दो तीन वर्षों से एसी मैकेनिक का कार्य कर रहा था। अधिक रुपये कमाने की लालसा उसे दिल्ली ले गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कासिम का स्वभाव सबसे अच्छा रहा। वह लड़ाई, झगड़े में शामिल नहीं रहता था। सबसे मिलजुल रहना उसकी आदत में शुमार था। उसका आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं है। न उसके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज है, लेकिन जब एटीएस ने उसे आतंक विरोधी गतिविधियों में पकड़ा, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। सब लोग हैरत में पड़ गए और उसके ऐसे कदम उठाने पर गांव में चर्चा का विषय बन गया।

उधर, पुत्र का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने पर स्वजन में भी हड़कंप मच गया। पिता ने बताया कि रोजगार के लिए में वह कुछ समय के लिए दिल्ली था और वहीं रहकर काम कर रहा था। मगर वहां न जाने वह किन लोगों के संपर्क में आ गया और उन्हें आज यह दिन देखना पड़ा। बताया कि उनके पुत्र को किसी ने अपने बहकावे में ले लिया हो और लोभ-लालच देकर उससे इस कृत्य को अंजाम दिलवाया हो। ग्राम प्रधान शहाना बेगम के पुत्र इमरान अली ने बताया कि कासिम अली दो माह पहले दिल्ली से घर लौटा था और यहीं मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। यहां उसने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी।