स्वार में एक हाईस्कूल छात्रा अनम ने एक दिन के लिए सीओ बनकर पुलिसिंग की समझ प्राप्त की। उसने सिपाही की छुट्टी कम की जनता की शिकायतें सुनीं और महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को नेतृत्व का अवसर दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार पाण्डेय ने इस पहल की सराहना की।

संवाद सहयोगी, स्वार। सीओ की कुर्सी पर बैठते ही अनम ने सिपाही की दो दिन की छुट्टी काट दी। उन्होंने सिपाही से कहा कि त्योहार के सीजन में बिना किसी खास वजह के इतने दिन का अवकाश दिया जाना संभव नहीं है। हाईस्कूल की छात्रा अनम ने लोगों की शिकायतें सुनीं, पुलिसिंग समझी और अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही लोगों को महिला सुरक्षा और साइबर फ्राड से बचाव के बारे में बताया।

नवरात्रि के दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को नेतृत्व का मंच दिया जा रहा है। स्वार केे डा.श्यामाप्रसाद मुखर्जी सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुस्तनगर छपर्रा की कक्षा 10 की छात्रा अनम को एक दिन के लिए सीओ बनाया गया। कार्यालय में अनम से सीओ की कुर्सी पर बैठते ही पांच दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे सिपाही दो दिन का ही अवकाश दिया।