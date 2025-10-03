Language
    द‍िल्ली-लखनऊ हाईवे पर सफर करने वालों के ल‍िए बड़ी खबर, इस रूट पर पूरी तरह बंद रहेगा यातायात

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी के पास बने रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत 5 अक्टूबर से शुरू होगी जिसके चलते यातायात में बदलाव किया गया है। मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को शहजादनगर बाईपास से होकर गुजरना होगा जिससे 10-12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मरम्मत का काम दो हफ़्तों तक चलेगा जिसके दौरान पुल के कुछ हिस्सों की मरम्मत की जाएगी।

    द‍िल्ली-लखनऊ हाईवे पर सफर करने वालों के ल‍िए बड़ी खबर। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सफर करने वालों को आने वाले दो सप्ताह में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। कोसी नदी से पहले पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) की मरम्मत पांच अक्टूबर से होनी है। इसके चलते हाईवे पर फोटो चुंगी से कोसी पुल तक वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे।

    मुरादाबाद जाने के लिए वाहनों को शहजादनगर बाईपास से होकर कोसी पुल तक जाना पड़ेगा। इससे वाहनों को 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। मरम्मत कार्य के चलते हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जगह-जगह बैनर लगवा दिए हैं।

    यातायात प्रभारी नवनीत सिंघल ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। उत्तराखंड से मुरादाबाद व दिल्ली की ओर जाने वाली रोडवेज बसों व अन्य वाहनों को चाकू चौराहा से पहले कोयली गांव स्थित बाईपास से होकर गुजारा जाएगा। इस बाईपास से वाहन शहजादनगर तक आएंगे। यहां से दुर्गनगला बाईपास से होते हुए कोसी पुल तक जाएंगे।

    बरेली की ओर से आने वाली रोडवेज बसों को सवारी के लिए पहले रामपुर बस अड्डे तक आना होगा। यहां से सवारी लेकर वापस शहजादनगर जाएंगी और बाईपास से कोसी पुल होते हुए मुरादाबाद की ओर जाएंगी। रामपुर रोडवेज की बसें भी सवारी लेकर इसी तरह शहजादनगर होते हुए बाईपास पर जाएंगी। स्थानीय लोग अपने निजी वाहनों को लेकर भी शहजादनगर या अजीतपुर होते हुए बाइपास से होकर जाएंगे।

    हाईवे पर पुल की मरम्मत का काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि पांच अक्टूबर से मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा, जो करीब दो सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान पुल के एक्सस्पेंशन प्वाइंट और पुल के पिलर पर लगी बैरिंग की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत होने तक इस रूट पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

