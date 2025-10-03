रामपुर में नैनीताल हाईवे पर साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

नैनीताल हाईवे पर एक दुखद घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार सोमपाल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। वह चीनी मिल के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नैनीताल हाईवे पर चीनी मिल के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

शुक्रवार की सवेरे आठ बजे क्षेत्र के गांव दलकी रम्पुरा बुजुर्ग निवासी सोमपाल साइकिल से चीनी मिल के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहा था। किसी वाहन ने पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर मेें मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची चे ईसानगर पुलिस चौकी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी पर भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।