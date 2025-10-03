Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर में नैनीताल हाईवे पर साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    नैनीताल हाईवे पर एक दुखद घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार सोमपाल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। वह चीनी मिल के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नैनीताल हाईवे पर साइकिल सवार के अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नैनीताल हाईवे पर चीनी मिल के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार की सवेरे आठ बजे क्षेत्र के गांव दलकी रम्पुरा बुजुर्ग निवासी सोमपाल साइकिल से चीनी मिल के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहा था। किसी वाहन ने पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर मेें मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची चे ईसानगर पुलिस चौकी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी पर भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    सूचना पर मृतक के दामाद जितेंद्र कुमार आदि स्वजन सीएचसी पहुंच गए। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है, तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी-112 परियोजना में रामपुर ने मारी बाजी, इतनी रैंकिंग पाकर लगातार 13वीं बार पहले स्थान पर