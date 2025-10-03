यूपी-112 परियोजना में रामपुर ने मारी बाजी, इतनी रैंकिंग पाकर लगातार 13वीं बार पहले स्थान पर

रामपुर जिले ने यूपी 112 परियोजना में लगातार 13वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है सितंबर माह में 92.18 रैंक मिली। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने टीम को बधाई दी और निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिले में वर्तमान में 51 यूपी 112 वाहन चल रहे हैं। यह सफलता टीम के समर्पण का परिणाम है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। प्रदेश सरकार की परियोजना यूपी 112 में रामपुर ने एक बार फिर बाजी मार ली। लगातार 13वीं बार प्रदेश में रामपुर को यूपी112 की रैकिंग में प्रथम स्थान मिला है। सितंबर माह में जिले को 92.18 रैंक मिली है, जबकि संभल 90.58 रैंक के साथ दूसरे स्थान पर है। मंडल के मुरादाबाद और अमरोहा जिले काफी पिछड़ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुरादाबाद 85.62 रैंक के साथ 16वें स्थान पर आया है, जबकि अमरोहा 80.48 रैंक के साथ 49वें नंबर पर आया है। रैंकिंग सिस्टम में मुख्य तौर पर सभी पीआरवी का रिस्पांस टाइम, एक्नालेजमेंट, इनरुट, ऐराइवल टाइम, कालर फीड बैक, आरओआइपी एक्टिविटी, इवेंट क्लोजर सिस्टम व विजिलेंस जांच रिपोर्ट के अंकों के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग तय की जाती है।

पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने लगातार प्रथम रहने पर टीम को बधाई देकर उत्साह बढ़ाया है। कहा कि यह पूरी टीम के समर्पण का फल है। उन्होंने टीम से इसी प्रकार निरंतरता के साथ सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।