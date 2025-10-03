Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी-112 परियोजना में रामपुर ने मारी बाजी, इतनी रैंकिंग पाकर लगातार 13वीं बार पहले स्थान पर

    By Bhaskar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    रामपुर जिले ने यूपी 112 परियोजना में लगातार 13वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है सितंबर माह में 92.18 रैंक मिली। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने टीम को बधाई दी और निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिले में वर्तमान में 51 यूपी 112 वाहन चल रहे हैं। यह सफलता टीम के समर्पण का परिणाम है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी-112 की रैकिंग में रामपुर एक बार फिर प्रदेश में अव्वल।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। प्रदेश सरकार की परियोजना यूपी 112 में रामपुर ने एक बार फिर बाजी मार ली। लगातार 13वीं बार प्रदेश में रामपुर को यूपी112 की रैकिंग में प्रथम स्थान मिला है। सितंबर माह में जिले को 92.18 रैंक मिली है, जबकि संभल 90.58 रैंक के साथ दूसरे स्थान पर है। मंडल के मुरादाबाद और अमरोहा जिले काफी पिछड़ गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद 85.62 रैंक के साथ 16वें स्थान पर आया है, जबकि अमरोहा 80.48 रैंक के साथ 49वें नंबर पर आया है। रैंकिंग सिस्टम में मुख्य तौर पर सभी पीआरवी का रिस्पांस टाइम, एक्नालेजमेंट, इनरुट, ऐराइवल टाइम, कालर फीड बैक, आरओआइपी एक्टिविटी, इवेंट क्लोजर सिस्टम व विजिलेंस जांच रिपोर्ट के अंकों के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग तय की जाती है।

    पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने लगातार प्रथम रहने पर टीम को बधाई देकर उत्साह बढ़ाया है। कहा कि यह पूरी टीम के समर्पण का फल है। उन्होंने टीम से इसी प्रकार निरंतरता के साथ सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।

    अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि परियोजना यूपी-112 में सितंबर माह 2024 से लगातार जनपद रामपुर प्रथम स्थान पर आ रहा है। वर्तमान समय में जिले में 51 वाहन यूपी 112 में चल रहे हैं।

    इनमें 15 पल्सर बाइक, 36 चार पहिया वाहन (स्कार्पियो,इनोवा, बोलेरो) संचालित हैं। इस रैंकिंग सिस्टम में मुख्य तौर पर सभी पीआरवी का रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण रहता है। लगातार 13 माह से प्रथम स्थान पर रहने का श्रेय यूपी 112 की पूरी टीम को जाता है।