आजम खान क्यों गए दिल्ली? अखिलेश के रामपुर आने से पहले अब सपाईयों को किस बात का है इंतजार
रामपुर से खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से छूटने के बाद इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनसे मिलने रामपुर आ रहे हैं। इस मुलाकात से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को आजम खान के लौटने और उनके निर्देशों का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान जेल से छूटने के एक दिन बाद ही दिल्ली इलाज के लिए चले गए हैं। दूसरी ओर पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलने आने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वह आठ अक्टूबर को रामपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सपाइयों में उत्साह है।
सपाइयों का मानना है कि दोनों की इस मुलाकात व गिले शिकवे दूर होने से जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि, सपाइयों की ओर से अभी किसी भी तैयारी या अखिलेश यादव के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कुछ तय नहीं हो सका है। इसके लिए सभी को आजम खान के लौटकर आने या उनके निर्देश मिलने का इंतजार है। जिले में सपाइयों के गुटबाजी को लेकर स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है।
अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर का कहना है कि कार्यक्रम हमें मिल चुका है। वह आठ अक्टूबर को आ रहे हैं। अभी पूर्व मंत्री आजम खान अपने इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। उनके वापस आने पर पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो भी निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार तैयारियां की जाएंगी।
