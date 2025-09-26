रामपुर से खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से छूटने के बाद इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनसे मिलने रामपुर आ रहे हैं। इस मुलाकात से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को आजम खान के लौटने और उनके निर्देशों का इंतजार है।

सपाइयों का मानना है कि दोनों की इस मुलाकात व गिले शिकवे दूर होने से जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि, सपाइयों की ओर से अभी किसी भी तैयारी या अखिलेश यादव के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कुछ तय नहीं हो सका है। इसके लिए सभी को आजम खान के लौटकर आने या उनके निर्देश मिलने का इंतजार है। जिले में सपाइयों के गुटबाजी को लेकर स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है।