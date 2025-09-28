Language
    मेला देखने गए युवक को मारकर नहर में फेंका, परिजनों ने कोतवाली के बाहर किया प्रदर्शन

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में रामलीला देखने गए तीन युवकों पर 20 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट के बाद उन्हें नहर में फेंक दिया गया। घटना से तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मेला देखने गए युवकों को मरणासन्न कर नहर में फेंका। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। एनटीपीसी आवासीय परिसर स्थित रामलीला मंचन व मेला देखने गए तीन युवकों को 20 से अधिक मनबढ़ों ने मारपीट कर मरणासन्न कर दिया। इसके बाद मनबढ़ उन्हें नहर में फेंककर फरार हो गए। घटना से दो पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

    बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया।

    अकोढ़िया निवासी रवि, अंकित व पवन शनिवार की रात एनटीपीसी परियोजना के आवासीय परिसर स्थित आयोजित मेला व रामलीला मंचन देखने गए हुए थे, जहां किसी बात को लेकर ऊंचाहार कस्बा के मलकाना मुहल्ला निवासी गैर समुदाय के एक युवक से उनकी कहा सुनी हो गई।

    आरोप है कि इसी बात को लेकर आरोपित युवक ने अपने 20 से अधिक साथियों को बुलाया और घर लौट रहे रवि, अंकित व पवन का अलीगंज मुहल्ला के पास रास्ता रोकते हुए उन्हें लाठी डंडों व लात घूसों से जमकर मारा पीटा। मारपीट से जब तीनों मरणासन्न हो गए तो उन्हें कार से ले जाकर मलकाना गांव के पास से गुजरी सूखी नहर में फेंक दिया।

    होश आने पर तीनों युवक अपने घर पहुंचे और परिवारजन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवारजन घायलों को सीएचसी ले गए और कोतवाली में तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया, इस पर कोतवाल ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया।

    कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मलकाना मुहल्ला निवासी सलमान, लाला, शिवा, इस्माइल व कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

