    वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, अब एक साल में चार बार होगा सत्यापन, तय हुई अंतिम तिथि

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:41 PM (IST)

    बहराइच में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए अब साल में चार बार सत्यापन होगा। सरकार ने नियम बदलते हुए दूसरी तीसरी और चौथी किस्त से पहले 30-30% लाभार्थियों के सत्यापन का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग में लगभग दो लाख वृद्धा पेंशन लाभार्थी पंजीकृत हैं। दूसरी किस्त के लिए सत्यापन चल रहा है जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

    अब एक साल में चार बार होगा वृद्धावस्था पेंशनार्थियों का सत्यापन।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। वृद्धावस्था पेंशनार्थियों का सत्यापन अब वर्ष में चार बार होगा। अभी तक वित्तीय वर्ष के शुरूआत में शतप्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन होता था। इसके बाद ही पहली किस्त भेजी जाती थी पर अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त भेजने से पहले 30-30 प्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन कराने की व्यवस्था बनाई है। दूसरे किस्त भेजने के लिए सत्यापन चल रहा है। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है।

    जिले के समाज कल्याण विभाग में करीब दो लाख के आसपास वृद्धा पेंशन के लाभार्थी पंजीकृत हें। अभी तक वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले अप्रैल से जून माह तक शत प्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन कराकर मृतक और अपात्रों को बाहर कर पेंशन की पहली किस्त जुलाई माह तक भेजी जाती थी।

    इसके बाद दूसरी किस्त अक्टूबर, तीसरी किस्त दिसंबर और मार्च के अंत तक चौथी किस्त भेजी जाती है पर अब तीनों चरण की किस्त भेजने से पहले रेंडम के तौर पर 30-30 प्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन होगा।

    वर्तमान समय में अक्टूबर माह में जाने वाली दूसरी किस्त के पहले 30 प्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन विभाग द्वारा रेंडम तौर पर कराया जा रहा है। जिसे 30 सितंबर तक पूरा करना है। इसमें मिलने वाले मृतक और अपात्रों को लाभार्थी सूची से बाहर किया जाएगा।

    दिव्यांग और विधवा पेंशन में अभी पुरानी व्यवस्था

    वर्ष में अभी एक बार ही दिव्यांग और विधवा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कराने की व्यवस्था है। प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने बताया कि उनके यहां अभी सत्यापन में बदलाव के संबंध में कोई नए निर्देश नहीं आए हैं वहीं दिव्यांग पेंशन में भी पुरानी व्यवस्था के तहत सत्यापन होने की बात कही गई है।

    वृद्धा पेंशन के पेंशनार्थियों का चार बार सत्यापन कराने के निर्देश हैं। वार्षिक सत्यापन के अलावा रेंडम तौर पर 30-30 प्रतिशत पेंशनार्थियों का सत्यापन हर चरण की किस्त से पहले होगा। दूसरी किस्त के लिए 30 सितंबर तक सत्यापन पूरा करना है। -श्रद्धा पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच।