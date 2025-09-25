Language
    रायबरेली में किसान के घर को चोरों ने बनाया निशाना, पांच लाख के जेवरात ले उड़े

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:55 AM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में एक किसान के घर में चोरों ने दरवाजे के रास्ते घुसकर अलमारी से लगभग पांच लाख रुपये के आभूषण चुरा लिए। किसान अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि वे छत पर सो रहे थे तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी सुबह होने पर हुई जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवादसूत्र, जागरण, ऊंचाहार (रायबरेली)। दरवाजे के रास्ते किसान के घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर करीब पांच लाख रुपए के आभूषण पार कर दिए। गुरुवार की सुबह उठने पर किसान को घटना की जानकारी हुई तो परिवार सन्न रह गया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

    रात में घरों की छत पर उड़ते ड्रोन, गांवों में संदिग्धों का आना व चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों के रातों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीण रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। अपटा मजरे इटौरा बुजुर्ग गांव निवासी किसान अजीत प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात वह परिवार समेत घर की छत पर सोने चले गए। उनकी बूढ़ी मां बरामदे में सो रही थी।

    रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर दरवाजे के रास्ते घर में घुस गए और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे लगभग पांच लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए।

    बृहस्पतिवार की भोर में परिवार जब सोकर जगा तो अलमारी खुली व बिखरा सामान देख परिवारजन को घटना की जानकारी हुई। जानकारी होते ही किसान के घर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए।

    घटना को लेकर लोगों में रोष है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।