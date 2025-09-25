रायबरेली में किसान के घर को चोरों ने बनाया निशाना, पांच लाख के जेवरात ले उड़े

रायबरेली के ऊंचाहार में एक किसान के घर में चोरों ने दरवाजे के रास्ते घुसकर अलमारी से लगभग पांच लाख रुपये के आभूषण चुरा लिए। किसान अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि वे छत पर सो रहे थे तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी सुबह होने पर हुई जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी।

संवादसूत्र, जागरण, ऊंचाहार (रायबरेली)। दरवाजे के रास्ते किसान के घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर करीब पांच लाख रुपए के आभूषण पार कर दिए। गुरुवार की सुबह उठने पर किसान को घटना की जानकारी हुई तो परिवार सन्न रह गया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

