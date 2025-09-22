UP Roadways: रायबरेली से बहराइच जाने के लिए नई बस सेवा शुरू; जानें रूट और किराया

रायबरेली से बहराइच के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है जो लखनऊ होते हुए जाएगी। 462 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह बस सेवा यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन प्रदान करेगी। परिवहन निगम के अनुसार बस सुबह चलेगी और उसी दिन वापसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यात्रियों की मांग को देखते हुए भविष्य में और बसें चलाई जा सकती हैं।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के यात्रियों के लिए एक बहराइच का सफर अब आसान हो गया है। डिपो के अंतर्गत एक नई अनुबंधित बस सेवा का संचालन रायबरेली से लखनऊ होते हुए बहराइच तक शुरू कर दिया गया है। यह बस सेवा कुल 462 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका संचालन नियमित रूप से किया जाएगा।

नया रूट शुरू होने से खासतौर पर लखनऊ और बहराइच जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले इस मार्ग पर सीमित बस सेवाएं होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य असुविधाजनक साधनों का सहारा लेना पड़ता था।

अब इस नई अनुबंधित बस के माध्यम से लोगों को एक सुरक्षित, सुलभ और सस्ता परिवहन साधन मिलेगा।परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, बस का संचालन सुबह के समय किया जाएगा जिससे यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। वहीं लौटने की सुविधा भी उसी दिन उपलब्ध होगी।