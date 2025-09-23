UP News: सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार ने महिला से किया रेप, फंसने के डर से शादी का किया वादा; फिर...
रायबरेली में सरकारी राशन की दुकान पर खाद्यान्न लेने गई एक महिला के साथ कोटेदार के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। महिला द्वारा चीखने-चिल्लाने पर उसे धमकाते हुए शादी का झांसा देकर शांत करा दिया। आरोपित बीच-बीच में खाद्यान्न वितरण के बहाने महिला को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर आरोपित व उसके दो साथियों ने महिला को जान-माल की धमकी दी।
संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। सरकारी राशन की दुकान पर खाद्यान्न लेने गई एक महिला के साथ कोटेदार के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। महिला द्वारा चीखने-चिल्लाने पर उसे धमकाते हुए शादी का झांसा देकर शांत करा दिया। आरोपित बीच-बीच में खाद्यान्न वितरण के बहाने महिला को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर आरोपित व उसके दो साथियों ने महिला को जान-माल की धमकी दी।
एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी प्रतापगढ़ जनपद के एक गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई। उसका एक बेटा है, जो अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई करता है और वह भी मायके आती जाती रहती है। महिला का कहना है कि बीती फरवरी में वह गांव के कोटेदार के यहां राशन लेने गई थी।
आरोप है कि कोटेदार के कर्मचारी राम मिलन ने उसे एक कमरे में बैठा दिया। कुछ देर बाद अकेला पाकर आरोपित कर्मचारी उसके पास पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। विरोध करने पर राममिलन ने उसे धमकाते हुए शादी का झांसा दिया। इसके बाद आरोपित उसे फोन कर अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर आरोपित ने इंकार कर दिया और अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसे जान माल की धमकी दी।
कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि महिला की तहरीर पर अरखा निवासी राममिलन, अजय सिंह व राजू पंडित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
