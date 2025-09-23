रायबरेली में सरकारी राशन की दुकान पर खाद्यान्न लेने गई एक महिला के साथ कोटेदार के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। महिला द्वारा चीखने-चिल्लाने पर उसे धमकाते हुए शादी का झांसा देकर शांत करा दिया। आरोपित बीच-बीच में खाद्यान्न वितरण के बहाने महिला को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर आरोपित व उसके दो साथियों ने महिला को जान-माल की धमकी दी।

एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी प्रतापगढ़ जनपद के एक गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई। उसका एक बेटा है, जो अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई करता है और वह भी मायके आती जाती रहती है। महिला का कहना है कि बीती फरवरी में वह गांव के कोटेदार के यहां राशन लेने गई थी।