रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड, तत्काल टिकट बुकिंग होगी आसान

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जाएगी जिससे यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वर्तमान में 100 एमबीपीएस की स्पीड है जिसे बढ़ाकर उच्च क्षमता का एमपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे रिजर्वेशन प्रक्रिया सुगम होगी और टिकट बनाने में कम समय लगेगा। रेलटेल कंपनी द्वारा अन्य स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की गति बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में स्टेशन पर 100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध है, जिससे तत्काल टिकट बुकिंग के समय नेटवर्क स्लो होने की समस्या सामने आती थी। अब इस क्षमता को बढ़ाकर उच्च स्पीड वाला एमपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे रिजर्वेशन प्रक्रिया अधिक सुगम और तेज हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय स्टेशन पर नेटवर्क स्लो होने की शिकायतें आम थीं। एसी कोच के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे और स्लीपर के लिए 11 से 11:30 बजे तक बुकिंग होती है, लेकिन नेट की धीमी गति के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। दो रिजर्वेशन काउंटरों पर नेटवर्क कमजोर होने की स्थिति में मात्र दो से पांच टिकट ही बन पाते थे।

कई बार एक टिकट तैयार करने में 15 से 20 मिनट तक लग जाते थे, जिससे लम्बी कतारों में खड़े यात्रियों को समय पर टिकट नहीं मिल पाते थे। रेलवे अधिकारियों द्वारा अब स्टेशन पर उच्च क्षमता का नेटवर्क सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लगने के बाद बुकिंग की गति कई गुना बढ़ जाएगी। अब एक टिकट बनाने में मात्र एक से दो मिनट का समय लगेगा, जिससे अधिक यात्रियों को समय पर टिकट मिल सकेगा और काउंटरों पर भीड़ भी कम होगी।