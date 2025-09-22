Language
    प्लेटफॉर्म समेत ट्रेनों पर सुरक्षा बढ़ाकर ट्रेस हो रहे लोकेशन, विस्फोटक सामग्री लाने वालों पर खास नजर

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:07 PM (IST)

    त्योहारों के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई है। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में इज़ाफ़ा किया गया है और उनकी ड्यूटी की निगरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। ट्रेनों में विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक है और संदिग्धों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर प्लेटफॉर्म पर चेकिंग करेंगे।

    प्लेटफार्म समेत ट्रेनों पर बढ़ाई जा रही सुरक्षा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन समेत ट्रेनों में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही ट्रेनों में तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं या नहीं इसको लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी।

    नवरात्र, दशहरा व दीपावली पर्व को लेकर शहर से बाहर रह रहे लोगों का घर लौटना शुरू हो गया है। त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ाेतरी हो गई है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कमर कस ली है।

    जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों समेत रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रेनों में पटाखा आदि विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा।

    ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की क्रास चेकिंग की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम से वीडियो कॉलिंग व नाइट अफसर फोन पर लोकेशन ट्रेस करेंगे।

    सुरक्षाकर्मियों को प्लेटफॉर्म समेत ट्रेनों पर संदिग्धों पर नजर बनाए रखने को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जीआरपी व रेलवे सुरक्षा बल के साथ समन्वय बनाकर प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार चेकिंग कराई जाएगी।

    रेलवे एसपी रोहित मिश्र का कहना है कि त्योहारों पर ट्रेनों में विस्फोटक सामग्री व पटाखा ले जाने पर पाबंदी रहेगी। ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही ड्यूटी पर तैनात जीआरपी कर्मियों की क्रास चेकिंग भी कराई जाएगी।

