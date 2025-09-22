हर ओर चोर मचा रहे शोर, ग्रामीण रातभर जागकर पुलिस को लगा रहे फोन; लाठी-डंडों के साथ कर रहे पहरेदारी

गोंडा जिले में चोरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और स्वयं रात में पहरेदारी करने को मजबूर हैं। पुलिस चोरी की घटनाओं को अफवाह बता रही है जिससे लोगों में डर है। चोर महिलाओं को निशाना बनाते हैं और घरों में ईंट-पत्थर फेंककर टोह लेते हैं। ग्राम प्रधानों ने गांव में लाइटें लगवाई हैं ताकि चोरों से बचाव हो सके।

संवाद सूत्र, वजीरगंज (गोंडा)। लगभग एक माह से हर गांव, गली-मुहल्लों और नगर क्षेत्र में कथित चोर सक्रिय हैं। स्थानीय लोग रातभर जागकर खुद ही पहरेदारी करने को मजबूर हैं, जबकि पुलिस चोरी की घटनाओं और चोरों की सक्रियता को अफवाह बता रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कस्बे समेत उदयपुर, सेहरिया, चौखट, कोठा, पूरेडाढू नौबस्ता सहित पूरे इलाकों में चोर तांडव मचा रहे हैं। कुछ लोगों ने झूठी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें पुलिस ने एक लोग के विरुद्ध करवाई की।यही वजह है कि पुलिस इन घटनाओं को अक्सर अफवाह बताती रही।

जब घटनाओं की संख्या बढ़ी, तो मातहतों को गश्त पर लगना पड़ा। लोग भय के कारण पुलिस को सूचना देने में कतराने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए खुद लाठी-डंडों के साथ रतजगा कर पहरेदारी करने लगे। ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध चोर चार पांच की संख्या में होते हैं और उनका आसान टारगेट महिलाएं होती हैं। वे उन पर हमला कर मारपीट करते हैं और उन्हें बेहोश कर सोने-चांदी के आभूषण लूट लेते हैं। चोरी करने से पहले चोर घरों पर ईंट-पत्थर फेंक कर टोह लेते हैं कि परिवार सतर्क है या नहीं। जब उन्हें पूरी तरह भरोसा हो जाता है कि घर के लोग सतर्क नहीं या सिर्फ महिलाएं हैं, तब वे उन पर धावा बोलते हैं।

जनपद में संदिग्ध लोग अक्सर पकड़े जाते हैं, पिटाई होती है और उन्हें पुलिस को सौंपा जाता है, लेकिन कई बार बिना पहचान किए छोड़ दिया जाता है। इस कारण चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। हालांकि अब पुलिस गंभीर नजर आ रही है। क्षेत्राधिकारी डा उमेश्वर प्रभात सिंह ने स्वयं माथेपुर , खिरिया , डुमरियाडीह , पेड़राही , भीटिया समय कई गांव का बीती रात में भ्रमण कर ग्रामीणों से बात कर जागरुक करते हुए मातहतों को कड़ी हिदायत दी है। दिन-रात पुलिस सभी इलाकों में गश्त कर रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की “अफवाह” की बात चोरों के लिए ढाल बन रही है। पीड़ित लोग पुलिस के पास आने में कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं अफवाह फैलाने के आरोप में उन्हें हवालात में न डाल दिया जाए।

लोग अब अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए खुद ही लाठी-डंडों के साथ दिन डूबते ही घर की छत पर टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में महिलाएं दिन डूबने के पहले ही खाना बनाकर घर वालों को खिला देती हैं। अंधेरा होते ही ग्रामीण क्रमबद्ध तरीके से लाठी डंडा लेकर पहरा देते हुए कहते है जागते रहो। वहीं, तुर्काडीहा कस्बे के पवन कुमार मोदनवाल ने कहा कि लगभग 10 बजे रात तक टिकिया फुल्की की दुकान हमारी चलती थी। ग्राहक आते थे। जब से चोरी की अफवाह चल रही है तब से 7 बजे के बाद दुकान पर कोई नहीं आता है। काफी नुकसान एक माह से हो रहा है।

कस्बे के व्यापारी नेता हरीश भारती ने कहा कि दिन डूबते ही कस्बे में सन्नाटा फैल जाता है। हर व्यक्ति दुकान बंद करके और सामान लेकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। एक माह पूर्व 11 बजे रात तक कस्बे में दुकान गुलजार रहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा के समय रात में रामायण पर्दे पर दिखाया जाता है।

अबकी बार भय है कि कोई रामायण देखने आएगा और जो श्रद्धालु रामायण देखने आते थे। वो देवी मां के चरणों में श्रद्धा सुमन दान अर्पित करते थे । जब कोई देखने नहीं आएगा तो खर्चे में इसका भी नुकसान होगा।

चोरों से बचाव के लिए ग्राम प्रधानों ने उठाया कदम ग्राम पंचायत परसापुर महड़ौर में ग्राम प्रधान मोहम्मद शाहिद ने गांव में हर दरवाजे पर व हर बिजली के खंभे पर 140 एलईडी बल्ब लगाकर पूरे गांव को दूधिया रोशनी से नहला दिया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के इस कदम की सराहना की।