रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर हुई तीन घटनाओं ने अधिकारियों की उड़ाई नींद, NIA करेगी जांच

रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर तीन घटनाओं से हड़कंप मच गया है। ताजा घटना में नौचंदी एक्सप्रेस स्लीपर से टकरा गई लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से हादसा टल गया। पहले भी साइकिल ट्रैक पर फेंकी गई थी और मालगाड़ी के ट्रैक पर स्लीपर टकराया था। रेलवे अधिकारियों ने जांच टीम गठित की है और अब एनआईए भी जांच में शामिल होगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के अलग-अलग रेलवे ट्रैक पर हुई तीन गंभीर घटनाओं ने रेलवे अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। सबसे हालिया मामला 16 सितंबर 2025 (मंगलवार) की देर रात गाड़ी संख्या 14241 नौचंदी एक्सप्रेस का है, जो प्रयागराज से सहारनपुर जाते समय अरखा व परियावां रेलवे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 63/13-15 पर नरौली माइनर के पास स्लीपर टकरा गया।

इंजन संख्या 23734 से स्लीपर टकराने के बावजूद लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना की सूचना मिलते ही ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट के उपनिरीक्षक हेमंत कुमार ने 17 सितंबर को प्रतापगढ़ जनपद के नवाबगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने दो अलग-अलग रेलवे जांच टीमों का गठन किया है।

शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को लखनऊ मंडल से वरिष्ठ मंडल अभियंता इंद्रकुमार, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल लखनऊ देवांश शुक्ल के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच जांच की थी । पिछली दो घटनाएं भी कम चिंताजनक नहीं रहीं। 19 जुलाई 2025 को अरखा-मानिकपुर के बीच किलोमीटर संख्या 52/10-9 पर साइकिल ट्रैक पर फेंकी गई थी, जिससे बरेली एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल होने से बाल-बाल बची।

वहीं, 7 सितंबर 2024 को लक्ष्मणपुर-दरियापुर के बीच मालगाड़ी के ट्रैक पर स्लीपर टकरा गया, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया।इन तीनों में अब दो और घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए मंडल सहायक सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल बीएन मिश्र ने बताया कि मामले की जांच अब दोनो घटनाओं का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी।