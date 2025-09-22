Vande Bharat Express पर पत्थरबाजी रोकने के लिए 7 हॉट स्पाट चिन्हित, तैनात किए गए सिपाही
रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बछरावां से परियावां तक सात संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इन स्थानों पर पहले भी पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सेल्फी और वीडियो भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिले के अंतर्गत बछरावां से परियावां रेलवे तक कुल सात स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर पूर्व में पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। सभी स्थानों पर ट्रेन निकलने के दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चयनित हाट स्पाट्स में डबल फाटक, चंपा देवी मंदिर के निकट, रायबरेली से दरियापुर के मध्य सई नदी, बेलाभेला, पूरे बरजोर से रामचंद्रपुर के बीच, ऊंचाहार से परियावां के मध्य नरौली के पास का स्थान है। इन सभी स्थानों पर दो-दो पुलिसकर्मी वंदे भारत एक्सप्रेस के गुजरने के समय ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
एसपी जीआरपी रोहित मिश्र ने बताया कि इस व्यवस्था को सोमवार से लागू किया गया है। पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी स्थल से सेल्फी और वीडियो बनाकर विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी निगरानी जिला स्तर पर जीआरपी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार व लखनऊ मुख्यालय से की जाएगी।
जीआरपी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ ही पटरी के किनारे रहने वाले संदिग्धों का डाटा भी सिविल पुलिस से मांगा गया है। उनकी भी निगरानी कराई जाएगी।
