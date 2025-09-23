रायबरेली में वंदे भारत में पथराव मामले में SP रेलवे ने की कार्रवाई, चौकी प्रभारी से छीना चार्ज, थानाध्यक्ष भी हटे

रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाओं के बाद जीआरपी में हड़कंप मच गया है। एसपी रेलवे ने लापरवाही बरतने पर ऊंचाहार चौकी प्रभारी किशन कुमार और रायबरेली थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार को पद से हटा दिया है। जांच सीओ जीआरपी को सौंपी गई है। एसपी रोहित मिश्र ने ट्रेनों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। रेलवे ट्रैकों पर गश्त बढ़ाई गई है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले में ट्रेनों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद जीआरपी महकमे में हड़कंप मच गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की लगातार घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी रेलवे ने सख्त कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वंदे भारत पर हुई पथराव की घटनाएं पहले से जीआरपी के थानाध्यक्ष द्वारा गांव गांव अभियान चलाया भले ही जा रहा था, लेकिन वंदे भारत में पत्थरबाजी के हुए घटनाओं के खुलासे करने में उनको कामयाबी न मिलने पर एसपी रोहित मिश्र के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है।

उन मामलों की जिम्मेदारी तय करते हुए ऊंचाहार जीआरपी चौकी प्रभारी किशन कुमार से तत्काल प्रभाव से चार्ज छीन लिया गया है। उन्हें अब चारबाग जीआरपी थाने से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही रायबरेली थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार को भी थानेदारी से हटाकर चौकी प्रभारी लम्भुआ के पद पर तैनात कर दिया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच का जिम्मा सीओ जीआरपी को सौंपा गया है।