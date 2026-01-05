इंदौर की घटना के बाद रायबरेली नगर पालिका अलर्ट, घर-घर जाकर लिए जाएंगे पानी के सैंपल; बनाई गई 5 टीमें
इंदौर घटना के बाद रायबरेली नगर पालिका सतर्क हो गई है। दूषित पानी से बीमारियों को रोकने के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं, जो घर-घर जाकर पानी के नमूने ले र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता रायबरेली। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के बाद नगर पालिका अधिकारी सतर्क हैं। नगर पालिका क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को लेकर जांच शुरु की गई है। इसके लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें घर-घर जाकर पानी का नमूना लेंगी और उसे प्रयोगशाला भेजेंगी। इसके साथ ही नगर पालिका के नलकूपों में इलेक्ट्रॉनिक डोजर सिस्टम लगाया जा रहा है।
नगर पालिका के जलकल विभाग की ओर से शहर के 34 वार्डों में 19 टंकियों से लगभग 40 हजार घरों में करीब 32.5 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इंदौर की घटना के बाद से ही नगर पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी की जांच के लिए पालिका ने पांच टीमों का गठन किया है।
ये टीमें लोगों के घरों में जाकर पानी का सैंपल ले रही है। साथ ही पानी में क्लोरीन की मात्रा को मापने के लिए ओटी टेस्ट भी किया जा रहा है। रविवार को नगर पालिका की टीम ने शहर के सभी वार्डों में सीवर व नालियों के आसपास से गुजरी पाइपलाइन का निरीक्षण किया।
टीमें प्रतिदिन लोगों के घरों में जाकर पानी का टेस्ट करेंगी। अब तक 52 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके पूर्व राजकीय कॉलोनी, जवाहर विहार कॉलोनी में की गई जांचों की रिपोर्ट सही आई है।
यह भी पढ़ें- DDU जंक्शन सहित इन 5 बड़े स्टेशनों की बदलेगी सूरत, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया
पानी में इन तत्वों की जांच
पानी के सैंपल में दु्र्गंध, पानी का स्वाद, रंग, पानी का पीएच, टीडीएस, टोटल एल्कालाइन, टोटल हार्डनेस, सल्फेट, आयरन, कैल्सियम, मैग्नीशियम समेत 14 बिंदुओं पर पानी की जांच की जाती है। इससे पानी की गुणवत्ता का पता चलता है।
पानी की जांच के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें प्रतिदिन लोगों के घरों में जाकर पानी का सैंपल ले रही हैं। पानी का ओटी टेस्ट कराया जा रहा है। बीते दिनों पानी के जाे सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट सही आई है। इसके अतिरिक्त सीवर व नालियों के आस पास से गुजरी पाइप लाइन की भी जांच की गई है।
स्वर्ण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।