इंदौर की घटना के बाद रायबरेली नगर पालिका अलर्ट, घर-घर जाकर लिए जाएंगे पानी के सैंपल; बनाई गई 5 टीमें

जागरण संवाददाता रायबरेली। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के बाद नगर पालिका अधिकारी सतर्क हैं। नगर पालिका क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को लेकर जांच शुरु की गई है। इसके लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें घर-घर जाकर पानी का नमूना लेंगी और उसे प्रयोगशाला भेजेंगी। इसके साथ ही नगर पालिका के नलकूपों में इलेक्ट्रॉनिक डोजर सिस्टम लगाया जा रहा है।

नगर पालिका के जलकल विभाग की ओर से शहर के 34 वार्डों में 19 टंकियों से लगभग 40 हजार घरों में करीब 32.5 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इंदौर की घटना के बाद से ही नगर पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी की जांच के लिए पालिका ने पांच टीमों का गठन किया है।

ये टीमें लोगों के घरों में जाकर पानी का सैंपल ले रही है। साथ ही पानी में क्लोरीन की मात्रा को मापने के लिए ओटी टेस्ट भी किया जा रहा है। रविवार को नगर पालिका की टीम ने शहर के सभी वार्डों में सीवर व नालियों के आसपास से गुजरी पाइपलाइन का निरीक्षण किया।