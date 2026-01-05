DDU जंक्शन सहित इन 5 बड़े स्टेशनों की बदलेगी सूरत, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहित पूर्व मध्य रेलवे के पांच बड़े स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें सबसे अधिक यात्री सुविधाओं को लेकर भारी बदलाव होगा। प्लेटफार्म व सर्कुलेटिंग एरिया में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। जंक्शन व प्लेटफार्म पर सुरक्षा का भी मापदंड तैयार किया गया है। इसमें दिव्यांग व बुजुर्गों का ट्रेनों में सफर करना और भी आसान हो जाएगा। डीआरएम उदय सिंह मीना ने बताया मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं बढ़ाने के साथ यातायात सुविधा व मल्टीट्रैकिंग में वृद्धि की जाएगी।

यात्रियों की बढ़ती संख्या और नई ट्रेनों के संचालन को देखते हुए पीडीडीयू जंक्शन सहित पटना, गया, पीडीडीयू, मुजफ्फरपुर व दरभंगा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पटना जंक्शन पर पांच टर्मिनल प्लेटफॉर्म का निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। वहीं पीडीडीयू जंक्शन सहित अन्य चयनित स्टेशन पर जल्द ही सुविधाओं के विकास के लिए कार्य कराया जाएगा। इसमें मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफार्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना है।

बताया कि 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है। इसमें पूर्व मध्य रेल के पटना, गया, डीडीयू, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा शहर शामिल हैं। इसी क्रम में पटना जंक्शन के समीप हार्डिंग पार्क में 95 करोड़ की लागत से पांच टर्मिनल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है।