यूपी बोर्ड एग्जाम 2026: CCTV कैमरों की निगरानी में होगी प्री-बोर्ड परीक्षा, रायबरेली में 68 हजार छात्र होंगे शामिल
रायबरेली में यूपी बोर्ड की 2026 प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के दूसरे सप्ताह में होंगी। ये परीक्षाएं मुख्य बोर्ड परीक्षा के समान प्रारूप में होंगी, जिसस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता रायबरेली। प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का प्रश्नपत्र प्रारूप, अंक विभाजन और समय-सीमा बोर्ड की मुख्य परीक्षा के समान होंगे। इससे छात्रों को वास्तविक परीक्षा की तैयारी करने, समय प्रबंधन करने और प्रश्नों के स्वरूप से परिचित होने में सहायता मिलेगी।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा कराने के लिए 107 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।
इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2026 की प्री-बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह बोर्ड परीक्षा के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। इसके लिए प्रश्न पत्र विद्यालयों में पहुंचने लगे हैं।
जनपद में 68 हजार 85 परीक्षार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल परीक्षा के लिए 37 हजार 830 छात्र-छात्राएं, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 30 हजार 255 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्री-बोर्ड परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह का कहना है कि परिषद द्वारा प्री-बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विद्यालयों को समय रहते तैयारियां पूरी करने और परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्री-बोर्ड परीक्षा अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सके।
यह परीक्षा लगभग छह दिन चलेगी। इसके आयोजन से परीक्षार्थियों को एक प्री तैयारी का मौका मिल सकेगा। परीक्षा से पूर्व सभी बारीकियों की जानकारी हो सकेगी। सभी केंद्रों में प्री बोर्ड परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी।
