रिश्तों की मर्यादा तार-तार: यूपी में चाचा ने 10 साल की सगी भतीजी के साथ की दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार
सीतापुर में एक दरिंदे चाचा ने अपनी 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया ग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। दरिंदे चाचा ने अपनी 10 वर्षीय सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। इससे बालिका की तबीयत बिगड़ गई, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपित मंगलवार रात अपने बड़े भाई के घर आटा मांगने गया था। भाई ने बेटी से आटा उसके घर भिजवाया। इसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर पीड़िता घर पहुंची। गुप्तांग से खून निकलता देख उसकी मां ने पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी।
मां की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां में भर्ती कराया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है। आरोपित को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
अविवाहित है आरोपित
आरोपित अविवाहित है। चर्चा है कि ज्यादातर वह खेलने के बहाने बालिकाओं के बीच रहता था। इस दौरान वह छेड़छाड़ भी किया करता था। लोकलाज के मारे लोग उसकी शिकायत नहीं करते थे। इससे उसका दुस्साहस बढ़ता गया और अपनी ही भतीजी को हवस का शिकार बना डाला।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर गई थी। पीड़िता का सीएचसी में इलाज चल रहा है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अमन सिंह, क्षेत्राधिकारी, बिसवां।
