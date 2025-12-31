माघ मेले के दौरान रायबरेली रोडवेज डिपो में बनेगा कंट्रोल रूम, बसों के शीशों पर लिखे जाएंगे टोल फ्री नंबर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर दस किलोमीटर की परिधि में एक क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बसों की फिटनेस की दो बार जांच के निर्देश दिए गए हैं।

तीन जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेला रहेगा। माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने तैयारी कर ली है। इसको लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव परिवहन प्रयागराज जाते समय कुछ देर के लिए रुकी और अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस दौरान परिवहन निगम डिपो के अधिकारियों को चालक-परिचालक के स्वास्थ्य परिक्षण, पुलिस सत्यापन कराने व बसों के निकलने से पहले वर्कशाप से फिटनेस देने के बाद अधिकारियों की एक टीम उसका पुन: निरीक्षण के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रयागराज मार्ग पर अधिकारियों की टीम के भ्रमण करने, कहीं भीड़ दिखे तो बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, चेकिंग पोस्ट बनवाने, सभी बसों में जीपीएस चालू रखने, ड्यूटी में लगे कर्मी के आईकार्ड, आधार कार्ड रखने के निर्देश दिए।