रायबरेली में पुलिस मुठभेड़: गोकशी के आरोपित नफीस के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने गोकशी के आरोपित को गिरफ्तार किया है। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।

