रायबरेली में पुलिस मुठभेड़: गोकशी के आरोपित नफीस के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार
रायबरेली में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने गोकशी के आरोपित मोहम्मद नफीस घोसी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मानिकपुर रोड पर हुई इस मुठभेड़ में आरोपि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने गोकशी के आरोपित को गिरफ्तार किया है। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।
गुरुवार की देर रात सलोन पुलिस को गश्त के दौरान मानिकपुर रोड पर छोटा घोसियाना नहर पुलिया के पास बाइक सवार दो व्यक्ति दिखाई दिए। रोकने का प्रयास करने पर दोनों भागने लगे।
अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में छोटा घिसी का पुरवा मजरे आशिकाबाद निवासी मोहम्मद नफीस घोसी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा आरोपित मौके से भागने में कामयाब रहा।
यह भी पढ़ें- रायबरेली में 41 अन्नपूर्णा भवन के लिए बजट पास, 31 जनवरी तक बनकर होगा तैयार
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि आरोपित नफीस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित गोकशी के मामले में फरार था। उसके विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
