    रायबरेली में 41 अन्नपूर्णा भवन के लिए बजट पास, 31 जनवरी तक बनकर होगा तैयार

    By Amit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    रायबरेली जिले में कुल 115 नए अन्नपूर्णा भवन बनेंगे, जिनमें से 41 खाद्य एवं रसद विभाग के बजट से तैयार होंगे। इसके लिए 3.46 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं ...और पढ़ें

    41 अन्नपूर्णा भवन का बजट पास।

    जागरण संवादाता, रायबरेली। जिले में 115 नए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा। जिसमें 74 दुकानों को बनाने का कार्य मनरेगा कराएगा। जबकि 41 भवन खाद्य एवं रसद विभाग के विभागीय बजट से तैयार होंगे। इसके लिए तीन करोड़ 46 लाख 86 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

    जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की स्वीकृति के बाद चयनित ग्राम पंचायतों के खातों में प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत एक करोड़ 23 लाख की धनराशि भेजनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए शासन द्वारा 8 लाख 46 हजार 245 रुपये की लागत निर्धारित की गई है। प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन में दो दुकानें बनेगी। एक दुकान में राशन का स्टोर होगा। वहीं दूसरी दुकान में वितरण का कार्य किया जाएगा।

    ग्राम पंचायत में भूमि का चिन्हांकन हो गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने सभी दुकानों के लिए भूमि की व्यवस्था करा दी है। प्रत्येक भवन लगभग साढ़े चार वर्ग मीटर में बनेंगे। 16 ब्लाकों में इनका निर्माण होगा। इसके लिए धन का आवंटन हो गया है।

    निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जिला पंचायती राज विभाग को दी गई है। निर्माण व्यय का पूरा विवरण ग्राम पंचायत सचिव व अधिशासी अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

    डीपीआरओ कार्यालय निर्माण संबंधित सभी बिल-बाउचर व उपभोग प्रमाण पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। 31 जनवरी तक सभी दुकानें बनकर तैयार हो जाएंगी।

    नगर में जमीन न मिलने से नही बन पा रही दुकानें

    नगर में भी लगभग 32 अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होना है। जमीन उपलब्ध न होने से निर्माण कार्य नही हो पा रहा हैं। शहर में जमीन की कमी होने के चलते एक साथ तीन या फिर पांच अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। उसमें कार्ड धारकों के लिए वेटिंग एरिया होगा।

    महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 2000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। जिला पूर्ति विभाग द्वारा इसके लिए राजस्व विभाग से जमीन की मांग की गई है।

    115 अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा, इसमें 41 का निर्माण विभागीय बजट से होगा। इसके लिए 50 प्रतिशत धन स्वीकृत हो गया है। सभी दुकानें 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएंगी। नगर में जमीन की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द निर्माण कार्य होगा। -उबैदुर्रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी, रायबरेली।