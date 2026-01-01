Language
    रायबरेली में 24 स्थानों से माघ मेले के लिए मिलेंगी रोडवेज बसें, 2 जनवरी से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:30 AM (IST)

    रायबरेली से माघ मेले के लिए श्रद्धालुओं को विशेष बस सुविधा मिलेगी। 2 जनवरी शाम से 24 विभिन्न स्थानों से प्रयागराज के लिए रोडवेज बसें चलेंगी। परिवहन नि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता रायबरेली। माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गांव-गांव लोगों को सुविधा देने के लिए 24 स्थलों से रोडवेज की बसें श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज के लिए जाएंगी। इन बसों का संचालन दो जनवरी की शाम से शुरू किया जाएगा।

    परिवहन निगम की डिपो में कुल 174 बसें हैं। इन बसों के माध्यम से न केवल दूर-दराज के बड़े शहरों को जोड़ा गया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख कस्बों तक बसें पहुंच रही हैं। माघ मेला तीन जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा।

    इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए रोडवेज डिपो ने पूरी तैयारी की है। जिले के सलोन, शिवनगर, धई, भीरा, धीरनपुर, विशुनदासपुर, परशदेपुर, डलमऊ, भोजपुर, निसिगर, सेमरौता, पूरे भोला, राजामऊ, अतरहर, बरारा समेत 24 जगह से सीधे बस सेवा प्रयागराज के लिए मिलेगी।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि माघ मेले की अवधि में यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी।

    बसों का संचालन इस प्रकार किया गया है कि श्रद्धालु कम समय में और सुरक्षित तरीके से प्रयागराज पहुंच सकें। बसों की नियमित जांच, चालकों व परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था और समय सारिणी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिले के 24 स्थानों से बसों का संचालन दो जनवरी की शाम से शुरू किया जाएगा। इसके अलावां अतिरिक्त बसें डिपो में रहेंगी।

