रायबरेली में अब गांव के बच्चे भी निखारेंगे खेल प्रतिभा, 15 पीएमश्री परिषदीय स्कूलों में बनेंगे खेल मैदान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के 15 पीएमश्री विद्यालयों में खेल के मैदान का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए परियोजना से लगभग 40 लाख का बजट स्वीकृत हो गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के अनुमोदन के बाद कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा।

बेसिक विभाग के परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी खेलकूद में आगे बढ़ सकेंगे। ग्रामीण बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खेल का सामान व मैदान की आती है। इसके चलते कई बार प्रतिभाएं नहीं निखर पाती हैं। अभिभावक भी पैसे के अभाव में बच्चों को निजी स्कूलों या शहर के स्टेडियम भेजने में असमर्थ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी खेलकूद में आगे बढ़ सकें, इसके लिए शासन ने बेसिक विभाग के स्कूलों में स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है।