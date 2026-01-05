रायबरेली में अब गांव के बच्चे भी निखारेंगे खेल प्रतिभा, 15 पीएमश्री परिषदीय स्कूलों में बनेंगे खेल मैदान
रायबरेली के 15 पीएमश्री विद्यालयों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 40 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद कार्यदा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के 15 पीएमश्री विद्यालयों में खेल के मैदान का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए परियोजना से लगभग 40 लाख का बजट स्वीकृत हो गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के अनुमोदन के बाद कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा।
बेसिक विभाग के परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी खेलकूद में आगे बढ़ सकेंगे। ग्रामीण बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खेल का सामान व मैदान की आती है। इसके चलते कई बार प्रतिभाएं नहीं निखर पाती हैं।
अभिभावक भी पैसे के अभाव में बच्चों को निजी स्कूलों या शहर के स्टेडियम भेजने में असमर्थ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी खेलकूद में आगे बढ़ सकें, इसके लिए शासन ने बेसिक विभाग के स्कूलों में स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है।
इसके तहत प्रथम चरण में पीएमश्री के 15 विद्यालयों का चयन किया है। प्रत्येक खेल मैदान के लिए लगभग दो से ढाई लाख रुपये का बजट खर्च किया जाएगा।
महानिदेशक शिक्षा की ओर से खेल मैदान बनाने के लिए बीएसए राहुल सिंह को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है। अभी कार्यदयी संस्था का चयन नहीं हुआ है।
यह भी पढ़ें- ग्रामीणों को अब हाईवे तक आने की नहीं उठानी पड़ेगी जहमत, 2 KM की दूरी वाले गांवों तक चलेंगी रोडवेज बसें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।