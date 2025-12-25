प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस की बोगी में उठी चिंगारी, मचा हड़कंप
रायबरेली स्टेशन के पास प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस की एक बोगी से पार्ट्स लटकने के कारण चिंगारी उठी। पेट्रोल मैन की नजर पड़ने पर सूचना दी गई, जिसके बाद ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। दरियापुर से रायबरेली स्टेशन के बीच प्रयागराज से बरेली जा रही गाड़ी संख्या 14307 प्रयागराज–बरेली एक्सप्रेस की एक बोगी से पार्ट्स लटकने के कारण चिंगारी उठने लगी।
रेल पथ पर तैनात पेट्रोल मैन की नजर उस पर पड़ी तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम व रायबरेली स्टेशन मास्टर को दी। सूचना मिलने पर ट्रेन को रायबरेली स्टेशन पर रोका गया।
मरम्मत के दौरान ट्रेन 38 मिनट अतिरिक्त रुकी रही। इसके बाद कैरिज एवं वैगन (सीएंडडब्ल्यू) विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित बोगी की जांच की।
इसके बाद बोगी संचालन के लिए तैयार हो सकी। कैरिज एवं वैगन विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विमल कुमार का कहना है कि टीम ने मरम्मत की है।
यह भी पढ़ें- रायबरेली में शीतलहर और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, धूप भी रही बेअसर; 48 घंटे तक घने कोहरे का अलर्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।