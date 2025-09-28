Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज से लखनऊ तक रात में सफर करना होगा आसान, इस जिले से होकर चलेगी इलेक्ट्रिक बस

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:16 PM (IST)

    प्रयागराज से लखनऊ के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सेवा अब रात में भी शुरू हो गई है। रायबरेली से गुजरने वाली यह बस यात्रियों को दिन के साथ रात में भी सुविधा देगी। परिवहन निगम का यह कदम पर्यावरण के अनुकूल है। बैटरी से चलने वाली इस बस में जीपीएस और सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    रात्रि में भी शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस का रायबरेली से होगा आवागमन।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से लखनऊ के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सेवा का अब रात्रि संचालन भी शुरू कर दिया गया है। यह बस जिला रायबरेली के अन्तर्गत होकर गुजरती है, जिससे यहां के यात्रियों को अब दिन के साथ-साथ रात में भी सफर की सुविधा मिल सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन निगम की इस पहल से यात्रियों को न केवल किफायती और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिला है, बल्कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    यह इलेक्ट्रिक बस शत-प्रतिशत बैटरी से संचालित है, जिससे डीजल और पेट्रोल जैसे परंपरागत ईंधनों की आवश्यकता नहीं होती। बस में जीपीएस, सीसीटीवी, आरामदायक सीटें और डिजिटल सूचना प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है।

    जिससे प्रयागराज,फाफामऊ, कुण्डा,आलापुर , ऊंचाहार ,जगतपुर बाइपास,रायबरेली , हरचंदपुर, बछरावां ,निगोहां होते हुए लखनऊ रात्रि में 11 बजे के तकरीबन जाएगी व वहां से प्रयागराज के लिए तीन बजे के तकरीबन आएगी।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि यह बस प्रयागराज डिपो की है और अब इसका संचालन रात्रि में भी सुनिश्चित किया गया है। इससे पहले उसी डिपो की चार इलेक्ट्रिक केवल दिन में ही संचालित हो रही थी। अब यात्रियों की मांग को देखते हुए रात में भी बस चलाई जा रही है।

    जिन्होने बताया कि जिसके लिए रायबरेली में चार्जिंग प्वाइंट बनाने को लेकर विभागीय प्रक्रिया जारी है। जहां पर चार्जिंग प्वाइंट बनने के बाद इलेक्ट्रिक बसों पर ज्यादा फोकस संचालन को लेकर किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- मेला देखने गए युवक को मारकर नहर में फेंका, परिजनों ने कोतवाली के बाहर किया प्रदर्शन