रायबरेली में चोर समझकर युवक को बेरहमी से पीटा, रेल पटरी किनारे खून से लथपथ मिला शव
रायबरेली के ऊंचाहार में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे कथित तौर पर पीट-पीटकर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध अवस्था में मौत का प्रतीत होता है और जांच जारी है।
संवादसूत्र, जागरण, ऊंचाहार (रायबरेली)। चोरी की अफवाह के बीच ग्रामीणों ने देर रात सड़क से गुजर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया। चर्चा है कि लोग उसे लाठी डंडों व बेल्ट से पीटते हुए ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन तक ले गए, जहां मरणासन्न स्थिति में उसे छोड़कर मौके से भाग निकले। गुरुवार को रेल लाइन के किनारे युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इन दिनों चोरों का गिरोह सक्रिय होने की खूब चर्चा फैली हुई है। चोरों की दहशत के बीच गांव में लोग रतजगा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी बीच बुधवार की रात ग्रामीणों ने जमुनापुर चौराहे से ऊंचाहार की ओर से पैदल जा रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया।
इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उसे पीटते हुए ईश्वरदासपुर स्थित रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां मरणासन्न स्थिति में छोड़कर ग्रामीण भाग गए। मृतक के शरीर पर चोट के निशान व पास में टूटे हुए बेल्ट के टुकड़े पड़े मिले हैं।
वहीं मृतक के शरीर पर नीले रंग की अंडरवियर के अलावा कोई भी वस्त्र नहीं थे।जानकारी होते ही आसपास गांवों के काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में मृतक मानसिक विक्षिप्त प्रतीत होता है। जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। घटना की जांच की जा रही है, शिकायती पत्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
