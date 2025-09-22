अवैध ढाबे और रेस्टोरेंट में रोकी जा रही रोडवेज बसें, नियमों को दरकिनार कर दे रहे हादसे को न्योता

रायबरेली-प्रयागराज राजमार्ग पर रोडवेज बसों को नवाबगंज और जमालपुर के पास अवैध रूप से रोका जा रहा है जिससे दुर्घटना का खतरा है। बिना अनुबंध के ढाबों पर बसें रोकी जा रही हैं जिससे यात्रियों को असुविधा और विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रायबरेली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) स्थित नवाबगंज और जमालपुर के पास नियमों को ताक पर रखकर रोडवेज बसों को रोका जा रहा है, इनमें वातानुकूलित (एसी) बसें भी शामिल हैं। इससे हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैरानी की बात ये है कि बस चालक व परिचालकों द्वारा राजमार्ग स्थित बिना अनुबंध के ढाबों और रेस्टोरेंटों पर बस रोके जाने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है, जिससे विभाग को राजस्व की क्षति हो रही है।

यात्री राजेंद्र कुमार, पिंटू, देवीशंकर, विवेक कुमार का कहना है कि जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर एसी बस के चालक व परिचालक हाथ देने के बाद भी बस नहीं रोकते हैं। इसको लेकर कई बार डाक और ऑनलाइन माध्यम से शिकायत की गई।

लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि अधिकारियों की अनदेखी का आलम ये है कि बिना अनुबंध वाले ढाबों पर चालक व परिचालक द्वारा रोडवेज बसों को रोका जाता है। इससे यात्रियों को तो असुविधा होती ही है, साथ ही परिवहन विभाग को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। यात्रियों का कहना है कि बिना अनुबंध के ढाबों पर बसें रोकना विभाग के नियमों के विपरीत तो है ही साथ ही चालक व परिचालकों की मनमानी से यात्रियों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।