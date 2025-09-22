यूपी के इस जिले में सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए खास मौका, 15 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
बलरामपुर में साधन सहकारी समितियों में किसानों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है। अभियान की गति धीमी होने के कारण अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 15 हजार किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्य बनने पर किसानों को कृषक कार्ड मिलेगा जिससे उर्वरक प्राप्त करने में आसानी होगी और खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। साधन सहकारी समितियों से किसानों को जोड़ने के लिए चल रहे सदस्यता अभियान की रफ्तार सुस्त है। इसे देखते हुए सदस्य बनाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 30 सितंबर तिथि तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है।
15 हजार किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करना है। हालांकि अब तक 222 किसानों को ही सदस्य बनाया जा सका है। अधिकारी सदस्यता अभियान तेज करने की बात कह रहे हैं।
साधन सहकारी समितियों से उर्वरक, कीटनाशक समेत अन्य कृषि संबंधित सामग्री खरीद के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सदस्यता के लिए किसानों से 221 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। सदस्य बनने वाले किसानों को एक कृषक कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड में किसान का पूरा लेखा-जोखा अंकित रहेगा।
उर्वरक लेने के लिए किसान को आधार और खतौनी नहीं ले जानी पड़ेगी। सीधे कृषक कार्ड दिखा कर उर्वरक ले सकेंगे। इससे एक से अधिक समितियों से खाद लेने पर भी अंकुश लगेगा। किसानों को भी यूरिया, डीएपी या अन्य खाद के लिए आधार कार्ड और खतौनी लेकर भटकना नहीं पड़ेगा।
जिले में बी-पैक्स सहकारी समितियां 70 है। सभी समितियों पर सदस्यता अभियान चल रहा है। पिछले वर्ष 13,500 कृषकों को सदस्य बनाया गया था। इस बार सदस्य बनने वाले किसानों को कृषक कार्ड के रूप में एक पासबुक दिया जाएगा। इसमें किसान के पास कुल कितनी जमीन है।
उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर समेत पूरा पता लिखा रहेगा। खाद के लिए किसान संबंधित समिति से संपर्क करेगा और उसी कार्ड के आधार पर मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करा दी जाएगी।
सहायक निबंधक सहकारिता अमरेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि 15 हजार सदस्यों का लक्ष्य मिला है, लेकिन विभाग 25 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।
सदस्य बनाने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों से इस अवधि में किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी गई है।
