यूपी के इस जिले में सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए खास मौका, 15 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। साधन सहकारी समितियों से किसानों को जोड़ने के लिए चल रहे सदस्यता अभियान की रफ्तार सुस्त है। इसे देखते हुए सदस्य बनाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 30 सितंबर तिथि तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है।

15 हजार किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करना है। हालांकि अब तक 222 किसानों को ही सदस्य बनाया जा सका है। अधिकारी सदस्यता अभियान तेज करने की बात कह रहे हैं। साधन सहकारी समितियों से उर्वरक, कीटनाशक समेत अन्य कृषि संबंधित सामग्री खरीद के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सदस्यता के लिए किसानों से 221 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। सदस्य बनने वाले किसानों को एक कृषक कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड में किसान का पूरा लेखा-जोखा अंकित रहेगा।

उर्वरक लेने के लिए किसान को आधार और खतौनी नहीं ले जानी पड़ेगी। सीधे कृषक कार्ड दिखा कर उर्वरक ले सकेंगे। इससे एक से अधिक समितियों से खाद लेने पर भी अंकुश लगेगा। किसानों को भी यूरिया, डीएपी या अन्य खाद के लिए आधार कार्ड और खतौनी लेकर भटकना नहीं पड़ेगा।