Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए मिली करोड़ों की मंजूरी, अब वाहनों की बढ़ेगी रफ्तार

    By satish kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:19 PM (IST)

    अमेठी जिले में पांच सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 65.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। गौरीगंज मुसाफिरखाना समेत कई मार्गों का सुधार होगा। लोक निर्माण विभाग जल्द ही शासनादेश जारी होने के बाद काम शुरू करेगा जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। ग्रामीण लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    65 करोड़ के खर्च से सुधरेंगी पांच सड़कों की सूरत।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले के अलग-अलग स्थानों की कुल पांच सड़कों के चौड़ीकरण व मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने 65.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजा था। व्यय वित्त समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शासनादेश जारी होते ही सड़कों का चौड़ीकरण व मरम्मत कराए जाने का कार्य शुरू होगा। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरीगंज के माधवपुर-हरदोइया होते हुए पूरब बेसरा को जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इस मार्ग के 8.4 किमी से 15.800 किमी तक चौड़ीकरण कराने का प्रस्ताव है। कुल 7.4 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत में 20 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होंगे।

    मुसाफिरखाना के टिकरा बैजनाथ-करथुनी-लालगंज-दादरा-गाजनपुर दुवरिया मार्ग लंबे समय से जर्जर है। इस मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए ग्रामीण व राहगीर लगातार मांग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने 9.7 किमी लंबे मार्ग को सही कराने के लिए 24 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

    तीन किमी लंबे कोछित दंडेश्वर धाम मार्ग को छह करोड़ 48 लाख, गुन्नौर के प्राचीन नारद मुनि मंदिर को जाने वाले 2.7 किमी मार्ग को सात करोड़ 17 लाख व पूरे प्रेमशाह एनएच 731 प्राचीन शिव मंदिर से गौरीगंज एनएच 931 तक कुल 2.55 किमी मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसपर सात करोड़ छह लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

    उक्त सभी पांच सड़कों को व्यय वित्त समिति में मंजूरी मिल गई है। शासनादेश जारी होने के बाद ही सड़कों का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराया जाएगा। -शैलेंद्र कुमार, अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड-लोक निर्माण विभाग।