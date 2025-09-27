यूपी के इस जिले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, 50-60 बसों के संचालन की तैयारी

Language
    रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए परिवहन विभाग तैयार है। 5 नवंबर को होने वाले स्नान के लिए 50-60 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 4 से 6 नवंबर तक विशेष सेवाएं चलेंगी जिसके लिए रूट चार्ट बन रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 29 सितंबर को विभागीय बैठक होगी। शटल सेवा भी उपलब्ध रहेगी।

    कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर परिवहन विभाग कर रहा 50-60 बसों के संचालन की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान जोकि 5 नवंबर को है, को लेकर परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों की ओर रुख करते हैं। इसी को देखते हुए रायबरेली डिपो अंतर्गत 99 निगमित व 76 अनुबंधित बसों के बेड़े में से करीब 50-60 बसों का संचालन हेतु चयनित किया जा रहा है।

    परिवहन विभाग द्वारा तैयार की जा रही रूपरेखा के अनुसार, 4, 5 व 6 नवंबर को अतिरिक्त बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इन बसों के लिए अस्थायी रूट चार्ट भी तैयार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को निर्बाध व सुविधाजनक यात्रा कर सकें।

    इन बसों को भीड़भाड़ वाले मार्गों तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर चलाया जाएगा। इस संदर्भ में 29 सितंबर को एक विभागीय बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डिपो प्रभारी एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

    इस बैठक में बसों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, ड्राइवर-कंडक्टर की तैनाती, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति तथा यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित अहम निर्णय लिए जाएंगे।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रायबरेली डिपो में कुल 175 बसें है।इन्ही बसों में 50 से 60 बसों के तकरीबन फेरे बढ़ाकर तीन दिन संचालित होंगी।

    रायबरेली डिपो के साथ ही अन्य ग्रामीणांचल को जोड़कर बसों को संचालित किया जाएगा। जिस दौरान शटल सेवा भी चलाई जाएंगी और डिपो स्तर पर रिजर्व में बसों को रखा जाएगा, जिससे किसी भी यात्री को परेशानी न होने पाए और कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्ध संचालन व सुगम आवागमन विभाग की प्राथमिकता होगी।

    साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।जिन्होने बताया कि इस संदर्भ में डिपो स्तर के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक व अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी किया जाएगा।

