यूपी के इस जिले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, 50-60 बसों के संचालन की तैयारी

रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए परिवहन विभाग तैयार है। 5 नवंबर को होने वाले स्नान के लिए 50-60 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 4 से 6 नवंबर तक विशेष सेवाएं चलेंगी जिसके लिए रूट चार्ट बन रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 29 सितंबर को विभागीय बैठक होगी। शटल सेवा भी उपलब्ध रहेगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान जोकि 5 नवंबर को है, को लेकर परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों की ओर रुख करते हैं। इसी को देखते हुए रायबरेली डिपो अंतर्गत 99 निगमित व 76 अनुबंधित बसों के बेड़े में से करीब 50-60 बसों का संचालन हेतु चयनित किया जा रहा है।

परिवहन विभाग द्वारा तैयार की जा रही रूपरेखा के अनुसार, 4, 5 व 6 नवंबर को अतिरिक्त बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इन बसों के लिए अस्थायी रूट चार्ट भी तैयार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को निर्बाध व सुविधाजनक यात्रा कर सकें।

इन बसों को भीड़भाड़ वाले मार्गों तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर चलाया जाएगा। इस संदर्भ में 29 सितंबर को एक विभागीय बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डिपो प्रभारी एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।