युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, कमरे में फंदे लटका मिला शव
बहराइच में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के मामा ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शव को फांसी पर लटकाया गया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक गोरखपुर में जूस की दुकान चलाता था और हाल ही में गांव लौटा था। परिजनों ने पड़ोसियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है।
संवाद सूत्र, हुजूरपुर (बहराइच)। हुजूरपुर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। मृतक के मामा ने हत्या कर शव फंदे से लटकाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कटका मरौठा निवासी मनोज कुमार राव ने थाने में तहरीर दी है। उनका कहना है कि गांव निवासी भांजे 25 वर्षीय सूरज कुमार राव लाश उसी के घर में कमरे में फंदे से लटकी मिली। जबकि उसके दोनों पैर जमीन पर लगे हुए थे। इससे उसकी मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है।
मनोज कुमार का कहना है कि उसका अपने कुछ पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। सूरज गोरखपुर में रहकर जूस की दुकान चलाता था। 25 सितंबर की रात को ही वह गोरखपुर से आया था।
26 की रात आठ बजे तक वह गांव वालों के साथ था। 27 को सुबह जब लोगों ने देखा तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह फंदे से लटका था। आरोप है कि गोरखपुर से आने वाले दिन कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के मामा द्वारा दी गई तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा।
