    माघ मेले पर रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएंगी अतिरिक्त लाइटें, रात में आने-जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। तीन जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेला चलेगा। अगले माह के प्रथम सप्ताह से माघ मेला शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए लखनऊ–प्रयागराज रेलमार्ग पर पड़ने वाले समस्त रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।

    इसे लेकर तैयारियां बुधवार से शुरू हो गई हैं। रेलवे के विद्युत विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सभी स्टेशनों पर रोशनी बढ़ाने की योजना बनाई है।

    रायबरेली रेलवे स्टेशन के साथ-साथ श्रीराजनगर, बछरावां, कुंदनगंज, हरचंदपुर–गंगागंज, रुपामऊ, दरियापुर, लक्ष्मणपुर, ऊंचाहार व अरखा स्टेशन पर अतिरिक्त लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा ऊंचाहार से कानपुर रेलमार्ग पर स्थित जलालपुर धई, डलमऊ, लालगंज व रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन पर भी रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

    तैयारियों के तहत जहां जरूरत है वहां नई लाइटें लगाई जा रही हैं, वहीं पुरानी व खराब लाइटों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पुराने वायर बदले जा रहे हैं और कई स्थानों पर नई ट्यूब लाइटें लगाई जा रही हैं, ताकि स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया और प्रवेश–निकास मार्ग पूरी तरह से रोशनी रहे।

    रेलवे विद्युत विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएम मीना का कहना है कि माघ मेले के दौरान देर रात तक ट्रेनों का संचालन और यात्रियों की आवाजाही अधिक रहती है, ऐसे में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बेहद जरूरी है।

    उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की टीमें अलग-अलग स्टेशनों पर लगातार काम कर रही हैं। माघ मेले से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएं। स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।