माघ मेले पर रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएंगी अतिरिक्त लाइटें, रात में आने-जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। तीन जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेला चलेगा। अगले माह के प्रथम सप्ताह से माघ मेला शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए लखनऊ–प्रयागराज रेलमार्ग पर पड़ने वाले समस्त रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे लेकर तैयारियां बुधवार से शुरू हो गई हैं। रेलवे के विद्युत विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सभी स्टेशनों पर रोशनी बढ़ाने की योजना बनाई है। रायबरेली रेलवे स्टेशन के साथ-साथ श्रीराजनगर, बछरावां, कुंदनगंज, हरचंदपुर–गंगागंज, रुपामऊ, दरियापुर, लक्ष्मणपुर, ऊंचाहार व अरखा स्टेशन पर अतिरिक्त लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा ऊंचाहार से कानपुर रेलमार्ग पर स्थित जलालपुर धई, डलमऊ, लालगंज व रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन पर भी रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है।