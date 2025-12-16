Yamuna Expressway Accident : दिल्ली में मंत्री से मिलने जौनपुर से जा रहे थे अखिलेंद्र, मौत ने झपट्टा मारा
Yamuna Expressway Accident यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक दुखद हादसे में अखिलेंद्र प्रताप सिंह यादव की मौत हो गई। वह जौनपुर से दिल्ली एक मंत्री से मिलने जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Yamuna Expressway Accident यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में अखिलेंद्र प्रताप सिंह यादव उर्फ राजू की भी मौत हो गई। वह सरायममरेज थाना क्षेत्र अंतर्गत मियां का पूरा बाजार के पास स्थित मोहिउद्दीनपुर गांव के नहटी मजरे के रहने वाले थे।
सोमवार शाम जौनपुर से दिल्ली जा रहे थे
Yamuna Expressway Accident रेलवे बोर्ड के सलाहकार होने के साथ ही वह भाजपा से जुड़े थे। वह दिल्ली में एक मंत्री से मिलने निकले थे। उनकी मौत की जानकारी घरवालों को मिली तो कोहराम मच गया। अखिलेंद्र प्रताप सिंह यादव गांव स्थित यदुवेंद्र जूनियर हाई स्कूल के महा प्रबंधक थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह जौनपुर गए थे। वहां एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को दिल्ली के लिए निकले थे।
अखिलेंद्र हादसे के बाद हादसे का हुए शिकार
Yamuna Expressway Accident दिल्ली में किसी मंत्री से अखिलेंद्र को मिलना था। देर रात आगरा से नोएडा जाने वाली सड़क पर किसी वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दिया। वाहन से उतरकर कार कितनी डैमेज हुई है, यह देखने लगे। उसी समय बस ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यही नहीं कार सीएनजी होने के चलते गैस की टंकी फट गई जिससे कार में आग लग गई।
पड़ोसी भी थे साथ, वह कार से उतर चुके थे
Yamuna Expressway Accident अखिलेंद्र के साथ में मौजूद उनके पड़ोसी नीरज यादव और साथी उसे समय कार से उतर चुके थे, जिस कारण सभी बाल बाल बच गए। नीरज ने इसकी जानकारी अखिलेंद्र प्रताप सिंह के घर वालों की दी तो कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी, मां और छह बच्चों की रो-रो कर हालत खराब है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।