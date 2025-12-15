ट्रेन में महिला अधिवक्ता के कपड़े फाड़ने का प्रयास, छीना पर्स, बुर्का-हिजाब पहने कई महिलाएं और पुरुष ने किया हमला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही वाराणसी की एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट, अभद्रता, कपड़े फाड़ने की कोशिश और छिनैती की घिनौनी वारदात सामने आई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक महिला यात्री और उसके साथियों ने मिलकर न केवल गालियां दीं, बल्कि जबरन तलाशी ली और पर्स से 12 हजार रुपये छीन लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ दिसंबर की रात की घटना बताया जाता है कि वाराणसी की महिला अधिवक्ता ने प्रयागराज जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना आठ दिसंबर की रात की है। अधिवक्ता ट्रेन संख्या 19489 के ए-वन कोच में भोपाल से वाराणसी जा रही थीं। रात करीब साढ़े आठ बजे जब ट्रेन छिवकी रेलवे स्टेशन पहुंची, तो उसी कोच की सीट नंबर 43 पर बैठी एक महिला ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए सीट खाली करने और तलाशी देने का दबाव बनाया। विरोध जताने पर महिला ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दीं और कपड़े फाड़ने की कोशिश की।

आरोपित छिवकी स्टेशन पर उतरकर फरार हुए पीड़िता के मुताबिक, आरोपित महिला ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते बुर्का-हिजाब पहने कई महिलाएं और पुरुष वहां पहुंच गए। उन्होंने मिलकर पीड़िता की जबरन तलाशी ली। इस दौरान पर्स से 12 हजार रुपये निकाल लिए और सभी आरोपित प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरकर फरार हो गए।

पर्स में मिले आधार कार्ड के आधार पर केस दर्ज पीड़िता को सीट पर आरोपित महिला का पर्स मिल गया, जिसमें उसका पहचान पत्र था। इसी आधार पर अहमदाबाद निवासी तब्बसुमनीशा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जीआरपी में एफआइआर दर्ज की गई है।