नये यमुना पुल से नदी में कूदने के लिए रेलिंग पर चढ़ी युवती, एक महिला ने दिखाई बहादुरी और उसे आत्महत्या से बचा लिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नये यमुना पुल पर शुक्रवार देर शाम एक बड़ी घटना होने से बच गई। पुल से गुजर रही एक महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए रेलिंग पर चढ़कर यमुना नदी में कूदने जा रही युवती को पकड़ लिया। यह देखकर राहगीरों की भीड़ जुट गई। खबर पाकर पुलिस पहुंची। पूछताछ में पता चला कि घरेलू कारणों से वह खुदकुशी करने आई थी। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाकर स्वजन को सौंप दिया।

काफी देर से इधर-उधर टहल रही थी युवती कीडगंज इलाके में नये यमुना पुल पर शुक्रवार देर शाम एक युवती काफी देर से इधर-उधर टहल रही थी। अचानक वह रेलिंग पर चढ़ने लगी। यह देखकर उधर से गुजर रही एक महिला को संदेह हुआ। वह रुक गई और उसने तत्काल युवती को पकड़ लिया। शोर मचाया तो कुछ दूर पर मौजूद लोग दौड़ पड़े। राहगीर भी रुक गए।