    नये यमुना पुल से नदी में कूदने के लिए रेलिंग पर चढ़ी युवती, एक महिला ने दिखाई बहादुरी और उसे आत्महत्या से बचा लिया

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    प्रयागराज में नये यमुना पुल पर एक युवती आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक महिला ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर बचा लिया। पूछताछ में पता चला कि युवती घरेलू कारणों से परेशान थी। महिला की बहादुरी और पुलिस की तत्परता से युवती की जान बच गई और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

    प्रयागराज यमुना पुल पर महिला ने बचाई युवती की जान, वह घरेलू कारण से आत्महत्या करने जा रही थी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नये यमुना पुल पर शुक्रवार देर शाम एक बड़ी घटना होने से बच गई। पुल से गुजर रही एक महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए रेलिंग पर चढ़कर यमुना नदी में कूदने जा रही युवती को पकड़ लिया। यह देखकर राहगीरों की भीड़ जुट गई। खबर पाकर पुलिस पहुंची। पूछताछ में पता चला कि घरेलू कारणों से वह खुदकुशी करने आई थी। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाकर स्वजन को सौंप दिया।

    काफी देर से इधर-उधर टहल रही थी युवती 

    कीडगंज इलाके में नये यमुना पुल पर शुक्रवार देर शाम एक युवती काफी देर से इधर-उधर टहल रही थी। अचानक वह रेलिंग पर चढ़ने लगी। यह देखकर उधर से गुजर रही एक महिला को संदेह हुआ। वह रुक गई और उसने तत्काल युवती को पकड़ लिया। शोर मचाया तो कुछ दूर पर मौजूद लोग दौड़ पड़े। राहगीर भी रुक गए।

    घरवालों को पुलिस ने सूचना दी 

    महिला युवती को पकड़े रही और यही पूछती रही कि वह नदी में किन कारणों से कूदना चाहती थी। हालांकि, युवती कुछ नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ रो रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने उसका नाम व पता पूछा। घरवालों का मोबाइल नंबर भी लिया। इसके बाद उसके स्वजन को फोन किया गया।

