प्रयागराज में चिमटा गैंग फिर सक्रिय, बिना कार्ड के ही एटीएम से निकाल रहे रुपये, इनकी करतूत सुन हैरान रह जाएंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मेहनत की कमाई एटीएम बूथ में निकालने पहुंचे लोगों की जेब पर अब ‘चिमटा गैंग’ की नजर है। यह वही गिरोह है, जो एटीएम मशीन के कैश निकलने वाले हिस्से (डिसपेंसर शटर) में लोहे का चिमटा नुमा उपकरण फंसा देता है। इससे मशीन में निकले रुपये बाहर नहीं आते, लेकिन ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं। ग्राहक जैसे ही वहां से हटता है, गिरोह का सदस्य मौके पर पहुंचकर चिमटे में फंसे हुए रुपये निकाल लेता है।

ग्राहक के जाते ही फंसे पैसे निकाल लेते हैं यह गैंग बिना कार्ड और बिना ओटीपी के भी लोगों के पैसे उड़ाने का तरीका जानता है। गैंग के सदस्य एटीएम बूथ के अंदर पहले से पहुंच जाते हैं और मशीन के कैश आउटलेट में चिमटा जैसा उपकरण फंसा देते हैं। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता है तो मशीन के भीतर नोट अटक जाते हैं। ग्राहक को लगता है कि मशीन खराब है और वह लौट जाता है। बाद में गिरोह के सदस्य मशीन से अटके रुपये निकाल लेते हैं।

सीसीटीवी फुटेज में पहचान से बचने का तरीका भी यहीं नहीं गिरोह के सदस्य एटीएम बूथ में प्रवेश करते समय चेहरा मास्क या कपड़े से ढंक लेते हैं। कई बार टोपी और सनग्लास का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि सीसीटीवी फुटेज में पहचान न हो सके। कुछ मामलों में वे बूथ की लाइट भी बंद कर देते हैं या कैमरे की दिशा बदल देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि मशीन में पहले से फंसा चिमटा बाहर से दिखाई न दे। इसके लिए वे बेहद बारीकी से उपकरण को फिट करते हैं। एक बार पैसे फंसने के बाद ग्राहक को यह समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जैसे ही ग्राहक वहां से चला जाता है, यह गिरोह कुछ सेकंड में नकदी निकालकर फरार हो जाता है।

सोरांव में पकड़े जा चुका है मामला एसओजी गंगापार और सोरांव पुलिस ने वर्ष 2020 में चिमटा गैंग के सदस्य बजरंग बहादुर सिंह उर्फ सावन निवासी करमचंद्रपुर थाना जेठवारा, तौफीक खान उर्फ बब्बू निवासी बाबूतारा लालगंज व आदिल अहमद उर्फ अनस निवासी पूरेमुस्तफाखान थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया था। हालांकि, गैंग का सरगना शाकिर अली निवासी भूलियापुर थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ हाथ नहीं लगा था। इस गैंग ने उप्र के साथ ही छत्तीसगढ़ और मप्र में भी कई वारदातें की थीं।