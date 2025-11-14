प्रयागराज में कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, नगर निगम करेगा सख्त कार्रवाई
प्रयागराज नगर निगम शहर को स्वच्छ रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों की वीडियोग्राफी की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यूजर चार्ज से बचने के लिए लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रभावित हो रहा है। प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और नगर आयुक्त की अनुमति के बाद कार्रवाई शुरू होगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वच्छता पर नगर निगम पर विशेष जोर है। इसके लिए लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद हजारों लोग ऐसे हैं जो सड़कों, गलियाें और चौराहों पर कूड़ा फेकते हैं। इसकी वजह से प्रदूषण फैलता है।
एक हजार कर्मचारी ऐसे लोगों को करेंगे चिह्नित
अब सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ निगम ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। एक हजार कर्मचारियों को ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए लगाया गया है। कूड़ा फेकते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ घर पर नोटिस चस्पा की जाएगी।
यूजर चार्ज से बचने को कूड़ा सड़क किनारे फेक देते हैं
शहर को साफ सुथरा रखने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यूजर चार्ज से बचने के लिए कूड़ा सड़कों के किनारे फेक देते हैं। 2.36 हजार भवन संपत्तियों में से महज 1.23 लाख के आसपास ही लोग कूड़ा उठाने में सहयोग करते हैं। अन्य लोग सड़कों और गलियों के आसपास कूड़ा फेंककर चले जाते हैं।
प्रत्येक वार्ड में तैनात रहेंगे 10 कर्मचारी
ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए हर वार्ड में 10 से अधिक कर्मचारियों को विशेष रूप से लगाया जाएगा। यह कर्मचारी सड़कों और गलियों के किनारे कूड़ा फेकने वालों की वीडियोग्राफी कर जोनल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उसी वीडियो के आधार पर उनके भवनों पर नोटिस चस्पा करने केे साथ कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।
नगर आयुक्त की अनुमति के बाद होगी सख्ती
सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडेय ने बताया कि नगर आयुक्त से अनुमति के बाद एक सप्ताह के भीतर सड़काें पर कूड़ा फेकने वालों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
