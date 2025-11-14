MNNIT Prayagraj : 15 और 16 नवंबर को जुटेंगे 250 पुरा छात्र, यादें करेंगे ताजा, वर्तमान विद्यार्थियों को देंगे टिप्स
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT ) प्रयागराज का परिसर 15 और 16 नवंबर को वैश्विक पुरा छात्र सम्मेलन से जीवंत हो उठेगा। इस सम्मेलन में 250 पूर्व छात्र एकत्रित होंगे, अपनी यादें ताज़ा करेंगे और संस्थान के विकास के लिए नई राहें तलाशेंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराछात्र अपने अनुभव साझा करेंगे और विशिष्ट पुराछात्रों को सम्मानित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT ) का कैंपस 15 और 16 नवंबर को एक बार फिर पुरानी यादों, अपनापन और उपलब्धियों के रंग से भर उठेगा। अवसर होगा वैश्विक पुराछात्र सम्मेलन का, जिसमें देश–विदेश से करीब 250 पूर्व छात्र अपने पुराने घर लौटने वाले हैं।
संस्थान-पूर्व छात्रों के बीच सहयोग की मजबूत कड़ी बनेगी
यह सम्मेलन केवल मुलाकात भर नहीं बल्कि संस्थान और उसके पूर्व छात्रों के बीच सहयोग की मजबूत कड़ी तैयार करने का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुराछात्रों, वर्तमान छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद, सहयोग और सहभागिता को नई दिशा देना है, ताकि संस्थान की शैक्षणिक एवं शोध क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
ये विशिष्टजन समारोह में करेंगे सहभागिता
समारोह के मुख्य अतिथि होंगे वर्ष 1987 बैच सिविल इंजीनियरिंग के गौरवशाली पूर्व छात्र और नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध निदेशक राजीव जैन होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्ष 1992 बैच के पूर्व छात्र और कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे।
विशेष समारोह का भी होगा आयोजन
इसमें संस्थान के गौरवमयी इतिहास को संजोने वाले विशेष बैचों हीरक जयंती (1965 स्नातक), स्वर्ण जयंती (1975 स्नातक), दोस्ती के 50 वर्ष (1975 प्रवेशक) और रजत जयंती (2000 स्नातक) का विशेष सम्मान भी समारोह की एक महत्वपूर्ण झलक होगा। यह वह पल होगा जब वर्षो पहले साथ पढ़े साथी फिर एक मंच पर खड़े होंगे और अपनी पीढ़ी की उपलब्धियों से वर्तमान छात्रों को ऊर्जा देंगे।
पुरा छात्र संगठन के अध्यक्ष ने दी जानकारी
पुरा छात्र संगठन के अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे बताते हैं कि इस अवसर पर पुराछात्र कार्यशाला संस्थागत विकास के लिए पुराछात्रों की क्षमता का सदुपयोग विषय पर होगी। इस सत्र में पूर्व छात्र बताएंगे कि उद्योग, तकनीक, सरकारी और प्रबंधन क्षेत्रों में उनके अनुभव कैसे संस्थान के विकास, शोध, नई सुविधाओं और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। विशिष्ट पुराछात्र पुरस्कार समारोह में उन पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों—तकनीक, प्रशासन, अनुसंधान, उद्योग और सामाजिक सेवा में असाधारण योगदान दिया है।
