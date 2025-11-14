MNNIT Prayagraj : 15 और 16 नवंबर को जुटेंगे 250 पुरा छात्र, यादें करेंगे ताजा, वर्तमान विद्यार्थियों को देंगे टिप्स

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT ) का कैंपस 15 और 16 नवंबर को एक बार फिर पुरानी यादों, अपनापन और उपलब्धियों के रंग से भर उठेगा। अवसर होगा वैश्विक पुराछात्र सम्मेलन का, जिसमें देश–विदेश से करीब 250 पूर्व छात्र अपने पुराने घर लौटने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संस्थान-पूर्व छात्रों के बीच सहयोग की मजबूत कड़ी बनेगी यह सम्मेलन केवल मुलाकात भर नहीं बल्कि संस्थान और उसके पूर्व छात्रों के बीच सहयोग की मजबूत कड़ी तैयार करने का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुराछात्रों, वर्तमान छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद, सहयोग और सहभागिता को नई दिशा देना है, ताकि संस्थान की शैक्षणिक एवं शोध क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

ये विशिष्टजन समारोह में करेंगे सहभागिता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे वर्ष 1987 बैच सिविल इंजीनियरिंग के गौरवशाली पूर्व छात्र और नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध निदेशक राजीव जैन होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्ष 1992 बैच के पूर्व छात्र और कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे।

विशेष समारोह का भी होगा आयोजन इसमें संस्थान के गौरवमयी इतिहास को संजोने वाले विशेष बैचों हीरक जयंती (1965 स्नातक), स्वर्ण जयंती (1975 स्नातक), दोस्ती के 50 वर्ष (1975 प्रवेशक) और रजत जयंती (2000 स्नातक) का विशेष सम्मान भी समारोह की एक महत्वपूर्ण झलक होगा। यह वह पल होगा जब वर्षो पहले साथ पढ़े साथी फिर एक मंच पर खड़े होंगे और अपनी पीढ़ी की उपलब्धियों से वर्तमान छात्रों को ऊर्जा देंगे।