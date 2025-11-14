Language
    10 हजार रुपये रिश्वत लेते आपूर्ति निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार, प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने झूंसी में पकड़ा

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम ने आपूर्ति निरीक्षक नंद किशोर यादव को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी झूंसी इलाके में हुई। निरीक्षक पर आरोप है कि वह राशन दुकान चलाने और शिकायतों के निपटारे के लिए कोटेदार से हर महीने सुविधा शुल्क के तौर पर रिश्वत लेता था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

    प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने आपूर्ति निरीक्षक को झूंसी में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार सुबह 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते आपूर्ति निरीक्षक नंद किशोर यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने उनको झूंसी से पकड़ा। झूंसी थाने लाकर लिखा-पढ़ी की गई। इसके बाद टीम आपूर्ति निरीक्षक को लेकर अपने कार्यालय पहुंची। यहां पूछताछ की जा रही है।

    कोटेदार से हर माह सुविधा शुल्क लेता था आरोपित 

    हंडिया तहसील के बसना खास निवासी राजमनी ने एंटी करप्शन के अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि राशन की दुकान चलाने एवं शिकायतकर्ता के विरूद्ध फर्जी शिकायतों के निस्तारण करने के लिए हर माह आपूर्ति निरीक्षक हंडिया नंद किशोर यादव 10 हजार रुपये लेते हैं। अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया।

    अधिकारियों की जांच में मामला सही मिला

    सात से 13 नवंबर तक गोपनीय तरीके से एंटी करप्शन के अधिकारियों ने इसकी जांच की गई तो मामला सही पाया गया। आपूर्ति निरीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए टीम ने रणनीति बनाई। शिकायतकर्ता को आपूर्ति निरीक्षक से बात कर 10 हजार रुपये देने की बात कही गई।

    ज्यों ही आपूर्ति निरीक्षक ने रुपये लिए, टीम ने पकड़ लिया 

    राजमनी ने नंद किशोर को फोन किया तो उसने आवास विकास कालोनी योजना तीन लेबर चौराहा झूंसी के पास बुलाया। राजमनी बताए गए स्थान पर पहुंचा। आसपास एंटी करप्शन के अधिकारी भी डट गए। कुछ ही देर में नंद किशोर वहां पहुंचा और राजमनी से जैसे ही 10 हजार रुपये रिश्वत ली, एंटी करप्शन के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया।

    देवरिया का रहने वाला है आरोपित नंद किशोर यादव

    एंटी करप्शन के प्रभारी चंद्रभान सिंह, राकेश बहादुर सिंह, रविंद्र सिंह आदि उसे झूंसी थाने लेकर पहुंचे। यहां पूछताछ में नंद किशोर यादव ने बताया कि वह मूल रूप से ग्राम खोराराम बढया बुजुर्ग थाना देवरिया सदर जनपद देवरिया का रहने वाला है। कई वर्षों से झूंसी में रह रहा है। इसके बाद टीम उसे विभागीय कार्यालय ले आई। यहां उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

