    UP Board Jobs : माध्यमिक शिक्षा परिषद में 282 कनिष्ठ सहायकों होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कनिष्ठ सहायकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल 415 पदों में से 282 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 105 पदों के लिए आवेदन लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 177 नए पदों का अधियाचन भेजा है, जिस पर विज्ञापन जारी होना बाकी है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ सहायकों की कमी है, जिसे भरने की प्रक्रिया जारी है।  

    UP Board Jobs माध्यमिक शिक्षा परिषद में 282 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती होगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण प्रयागराज। UP Board Jobs उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कनिष्ठ सहायकों की कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में कुल सृजित 415 पदों में से 133 ही भरे हुए हैं। इसके विपरीत 282 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

    105 पदों के पर आवेदन ले चुका है बोर्ड

    UP Board Jobs उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के पहले चरण में मिले 105 पदों के अधियाचन के सापेक्ष विज्ञापन जारी कर आवेदन ले चुका है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से 177 नए पदों का अधियाचन अलग से भेजा गया है, जिस पर विज्ञापन जारी होना शेष है।

    दो तिहाई से ज्यादा पद रिक्त

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज के अलावा मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर सृजित के सापेक्ष लगभग एक तिहाई पद पर ही कनिष्ठ सहायक कार्यरत हैं। दो तिहाई से ज्यादा पद रिक्त हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 105 पदों के सापेक्ष लिए गए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया जल्द आयोग पूर्ण कराएगा।

    भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा

    UP Board Jobs इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, परिषद से भेजे गए शेष पदों के अधियाचन के क्रम में विज्ञापन जारी कर आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। इस पद पर करीब पांच वर्ष से अधिक समय से भर्ती नहीं किए जाने से ज्यादातर पद रिक्त हैं।

