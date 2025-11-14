पति ने 4 दिन पूर्व की थी आत्महत्या, डिप्रेशन में आज पत्नी ने भी दे दी जान, घर में फंदे पर लटकता मिला शव, पुलिस कर रही जांच

संसू, जागरण, दहियावां (प्रयागराज)। पति के आत्महत्या किए जाने के बाद पांचवें दिन बाद पत्नी ने भी घर के अंदर फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से शव को उतार कर कब्जे में लिया।

बेटे के सिर से उठ गया माता-पिता का साया माता-पिता की मौत के बाद उनके एकलौते पुत्र के सिर से उनका साया उठ गया। वहीं घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मृतका ग्राम प्रधान की भयाहू लगती थी।पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

अमीषा के पति भी फंदे पर झूला था होलागढ़ थाना क्षेत्र के तालुके सहावपुर गांव निवासी गल्ला कारोबारी एवं वर्तमान प्रधान छेदी लाल गुप्ता की भयाहू 28 वर्षीय अमीषा गुप्ता का शव शुक्रवार को शव फंदे से लटका मिला। बताया जाता है कि मृतका के पति राजेश कुमार गुप्ता चार दिन पूर्व फंदे पर लटकता मिला था।

पति की मौत से गुमसुम थी बताया जाता है कि पति की मौत के बाद अमीषा गुमसुम रहती थी। आज शुक्रवार को उसने भी फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घर में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।