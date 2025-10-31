बदलते मौसम में बच्चों समेत अस्थमा-बीपी व फेफड़े के रोगी सावधानी बरतें, लापरवाही न करें, समस्या होने पर तुरंत डाक्टर की लें सलाह

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवंबर की शुरुआत कल से हो रही है। ठंड का दस्तक दे रहे मौसम के साथ रिमझिम बारिश की कदमताल जारी है। फेफड़े, हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह समय परेशानी भरा है। ज्यादा समस्या अस्थमा के मरीजों को होने लगी है क्योंकि मौसम में बदलाव का समय ऐसे मरीजों के लिए हर साल कष्टदायी हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतें बच्चों पर मौसम का विपरीत प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और मौसम का वार सहन नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रेन अस्पताल में लाए गए सात वर्षीय साेनू सिंह, नौ साल की तान्या को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ओपीडी में इन बच्चों को डाक्टरों ने देखा और इन्हेलर का इस्तेमाल फौरन करने के लिए कहा गया।

बच्चों को गर्म कपड़े जरूर पहनाएं इन बच्चों की दवाएं पहले से चल रही हैं लेकिन जिस तरह से ठंड की शुरुआत हो रही है, उसमें परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ही तमाम अन्य अस्थमा पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को डाक्टरों ने परामर्श दिया कि गर्म कपड़े पहना कर रखें। अस्पतालों में जाकर दवा की डोज समझ लें, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को आराम में रखने के लिए परामर्श जरूरी है।

उम्रदराज लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत मौसम बच्चों को ही नहीं, फेफड़े के अन्य उम्रदराज मरीजों पर भी भारी पड़ रहा है। स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में आए 59 वर्षीय कैलाश प्रजापति ने बताया कि सांस लेने में परेशानी होने लगी है। कुछ दूर पैदल चल लेते हैं तो हांफने लगते हैं। जब-जब मौसम बदलता है तो इस तरह की परेशानी हो जाती है। सीढ़ियां चढ़कर हांफ रहे बुजुर्ग संतोष कुमार को उनके परिवार के लोग सहारा देकर डाक्टर की ओपीडी में ले गए।