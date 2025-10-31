सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आज शाम को आएंगे प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल देंगे व्याख्यान
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आज प्रयागराज आ रहे हैं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म द फिलोस्फी आफ डा. बीआर आंबेडकर विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि होंगे। सीजेआइ बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। वे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कौशांबी स्थित गांव आलमचंद भी जाएंगे और फिर दिल्ली लौट जाएंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति बीआर गवई का आज शुक्रवार शाम को प्रयागराज आगमन होगा। रात्रि विश्राम करने के बाद कल यानी शनिवार को इलाहाबाद विश्विवद्यालय में आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 'कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म : द फिलोस्फी आफ डा. बीआर आंबेडकर' विषय पर सेमिनार का आयोजन शनिवार को किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई शुक्रवार की शाम को ही प्रयागराज आ जाएंगे। दिल्ली से प्लेन से वह बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी उनकी आगवानी करेंगे। इसके बाद वह हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे।
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कौशांबी स्थित गांव आलमचंद जाएंगे। शाम को वह प्लेन से दिल्ली लौट जाएंगे। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी शामिल होंगे।
