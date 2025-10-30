प्रयागराज प्रशासन का बड़ा निर्णय, एयरफोर्स स्टेशन मनौरी के 100 मीटर परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी की परिधि की दीवार से 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद एयरफोर्स स्टेशन के पास के कई इलाकों में लोग निर्माण कार्य नहीं करा सकेंगे।

इन ग्राम सभाओं में नहीं हो सकेंगे निर्माण जिला प्रशासन के एयरफोर्स स्टेशन मनौरी के 100 मीटर परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने से एयरफोर्स स्टेशन के पास इस्माइलपुर कोटवा, पूरामूफ्ती, बिहका, अकबरपुर, सल्लाहपुर एवं मनौरी ग्राम पंचायतों की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उप जिलाधिकारी सदर ने क्या कहा? उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी, इलाहाबाद (प्रयागराज) की परिधि की दीवार से 100 मीटर के अंदर ग्राम इस्माइलपुर कोटवा, पूरामुफ्ती / बिहका, अकबरपुर-सल्लाहपुर एवं मनौरी ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।