प्रयागराज जंक्शन पर अटकी सासें, चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला का फिसला पैर, पटरी पर गिरने से आरपीएफ जवानों ने बचा लिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन पर मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना टल गई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जवानों ने एक महिला की जान बचा ली। महिला ने भगवान का अवतार बनकर आए एएसआइ और जवानों को तहे दिल से धन्यवाद दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिरने लगी महिला पिछले दिनों रात करीब 11:10 बजे, जब लालगढ़ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12403) प्लेटफार्म नंबर एक से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी बीच एक महिला यात्री स्लीपर कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिरने लगी।

आरपीएफ के एएसआइ व टीम ने बचा ली महिला की जान ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, खतरा हर पल गहरा रहा था। इसी दौरान आरपीएफ के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। वे प्लेटफार्म पर ड्यूटी दे रहे थे। महिला के चीखने की आवाज सुनते ही वे दौड़े। विजय कुमार ने आगे बढ़कर महिला का हाथ पकड़ा और टीम ने मिलकर उसे खींच लिया।

थोड़ी देर होती तो जान जा सकती थी सेकंडों में महिला को सुरक्षित बचा बचा लिया गया। इसके बाद उसे ट्रेन में चढ़ाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो अगर इसमें थोड़ी सी भी देर होती, तो महिला ट्रेन के नीचे जा सकती थी। उसकी जान भी जा सकती थी। महिला यात्री ने आरपीएफ का धन्यवाद किया और लालगढ़ एक्सप्रेस आगे के लिए रवाना हो गई।